La CNMC frena una nueva denuncia de los operadores privados contra Renfe

Nuevo pulso a la vista entre los operadores privados de ferrocarril y Renfe en el área de mercancías. La Asociación de Empresas de Ferrocarriles (AEFP), organización que representa a grupos privados como Captrain (SNCF) o Medway (MSC), ha llevado ante la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) las condiciones por las que el operador incumbente alquila su material rodante a sus rivales. Los precios, en su opinión, no están orientados a los costes de Renfe y, por tanto, no están justificados. De momento, Competencia ya se ha pronunciado sobre una petición de medidas cautelares, pero la batalla promete continuar próximamente.

La última resolución de la sala de supervisión regulatoria cae del lado del operador dominante. La AEFP había trasladado al regulador de la competencia que el precio al que se había alquilado este material por alguno de sus miembros no respondía en ningún caso al valor residual de las locomotoras y que, por tanto, los términos acordados se debían revocar hasta que se establecieran criterios objetivos por los que tasar estas locomotoras. La investigación de Competencia se extendió durante casi seis meses y concluyó a las puertas del arranque de 2022.

Tras varias peticiones de información a todos los implicados, Competencia ha concluido que la medida cautelar planteada por la organización carece de sentido en estos momentos. Según la resolución consultada por este medio, la CNMC considera que para tomar una decisión de tal calibre “es necesario que la medida a adoptar sea proporcional e idónea en la ponderación que hace la Administración entre el interés público que trata de satisfacer la actuación administrativa y los posibles perjuicios que se irroguen a los afectados”.

No obstante, desde la AEFP responden que no se ha dicho la última palabra. "La resolución sobre la medida cautelar no entra a valorar el fondo de la cuestión planteada", indican las fuentes consultadas. La organización presidida por Juan Diego Pedrero adelanta que Competencia está analizando distintos contratos de alquiler de material de Renfe con los competidores privados, con vistas a pronunciarse sobre ello próximamente. La CNMC ya ha achacado en distintas ocasiones a Renfe el pobre rendimiento de su filial de mercancías y desde 2018 le obliga a señalar cuál es su material infrautilizado.

Competencia debe pronunciarse próximamente sobre los precios que fija Renfe para el alquiler de su material rodante

Mercancías continúa siendo la gran incógnita de Renfe. Sigue acumulando pérdidas (58 millones a cierre de 2021) y está viendo además cómo sus competidores, desde Acciona Rail hasta Captrain, de la francesa SNCF, han ganado cuota de mercado a su costa en los últimos años. El nivel de ingresos tampoco habría crecido con base en lo previsto y su resultado de explotación, que marca la rentabilidad de la filial, cerró en rojo el pasado año. A ello se suman algunas decisiones estratégicas que han sido muy cuestionadas en la industria. También la falta de avance en otros retos, como la búsqueda de un socio industrial, que ha estado sobre la mesa de distintos gobiernos y ministros, sin que nunca se concretase.

El contexto actual, además, no invita al optimismo para Mercancías. Las fuentes consultadas recuerdan que la subida de los precios de la energía se está cebando mucho más con esta división que con la de Viajeros. Lo que marca la factura de la luz es el peso y tracción de las locomotoras, que son mucho más pesadas que los trenes de alta velocidad, rápidos a la vez que ligeros. En este sentido, Renfe ya avanzó un golpe en sus cuentas de 100 millones hasta noviembre del pasado año.

Pelea histórica

El pulso entre la AEFP y Renfe es recurrente. Los organizadores privados han denunciado distintas prácticas de Renfe, algunas con consecuencias graves para la compañía. La más significativa fue la multa de 65 millones de euros por frenar la liberalización del sector, sanción en la que también se incluyeron a algunas compañías de Deutsche Bahn. El fallo observaba que Renfe había ido en contra del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y del 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el que se sancionan las prácticas “concertadas” y “restrictivas”.

La decisión fue recurrida por Renfe. Juan Alfaro, expresidente de la compañía, anunció que buscarían cómo revertir la decisión porque entendían que era "desorbitada, injusta e innecesaria" y, además, iba a tener “un impacto significativo en las cuentas del grupo”. Primero lo hicieron ante la Audiencia Nacional, pero la Sala de lo Contencioso-Administrativo ratificó la resolución. Y, por último, el operador ferroviario probó su última bala ante el Tribunal Supremo, a través de un recurso de casación que finalmente fue desestimado.