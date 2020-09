Renfe implanta el acceso y pago directo con tarjeta en los tornos de Cercanías

Renfe ha anunciado que implantará en toda la red de Cercanías el sistema 'Cronos' para el acceso y pago directo en los tornos con tarjeta bancaria sin contacto. Según ha explicado la compañía ferroviaria en un comunicado, el sistema permite a los usuarios acceder al tren solo con aproximar la tarjeta (física o en un dispositivo móvil) al punto de lectura de los tornos o canceladoras, sin necesidad de adquirir previamente el billete en taquillas o máquinas autoventa.

Este sistema, que se aplica en el núcleo de Cercanías de Málaga desde el pasado 27 de julio, sólo es válido para billete sencillo y admite tarjetas de crédito o débito, siempre que sean sin contacto. Renfe ha avanzado que adaptará tecnológicamente todas las estaciones de Cercanías con la instalación de lectores EMV (Europay, Mastercard y Visa) para el pago a través de este sistema.

No obstante, ha precisado que se mantiene la opción, en caso de que la tarjeta no funcione correctamente o no sea la adecuada, de obtener el billete en taquillas o máquinas autoventa.

Según ha explicado Renfe, esta forma de pago es pionera en el acceso al transporte con tarjeta bancaria en España y favorece la movilidad sin que el viajero precise un conocimiento previo de los distintos tipos de título de transporte.

La compañía ha señalado que el sistema permite reducir los tiempos, es sostenible al no conllevar la generación de un título de transporte o de ticket y, además, reduce el riesgo de contagio al evitar usar dinero en efectivo.

Por otro lado, Renfe dotará a los tornos de las estaciones de Cercanías con lectores de código QR que permiten la lectura de billetes del Combinado Cercanías (usar el servicio de Cercanías antes y después de la llegada en Ave o Larga Distancia), sin necesidad de la obtención previa del billete