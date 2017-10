Renfe invertirá 1.500 millones en nuevos trenes de cercanías y media distancia

El grupo Renfe prevé invertir más de 1.500 millones de euros en la compra de nuevos trenes de Cercanías y de Media Distancia convencional (regionales) dentro de un plan de material que aborda también, aunque en menor medida, Mercancías y Alta Velocidad (AVE), según su presidente, Juan Alfaro.



El grupo Renfe está trabajando en un plan de material completo, en el que una parte muy importante está vinculada a las obligaciones de servicios público, es decir a Cercanías y Media Distancia, ha explicado Alfaro en declaraciones a los periodistas en el VI Congreso Ferroviario NextStation.



Por eso, la inversión final destinada a este plan "va a depender de cuál será la declaración de Obligaciones de Servicio Público (OPS) que finalmente haga el Gobierno", ha matizado el máximo responsable de Renfe. Dentro del plan "también se abordan cuestiones que tienen que ver con Mercancías e incluso con Alta Velocidad", pero es cierto que la parte más importante es la de Cercanías y Media Distancia, tal y como adelantó en abril el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha recordado. De la Serna anunció entonces que el grupo Renfe está trabajando en un "ambicioso" plan estratégico de compra de nuevos trenes y renovación de los actuales, fundamentalmente centrado en vehículos para el servicio de transporte regional y de Cercanías.



Alfaro espera que el ministro probablemente pueda concretar los detalles del plan a finales de este año, una vez que esté aprobada la obligación de servicio público por parte del Ejecutivo. Tras la adjudicación el año pasado al fabricante español Talgo del contrato de compra de 30 trenes AVE y su mantenimiento por 1.300 millones de euros, Alfaro ha considerado "previsible" que, a futuro, Renfe tenga que abordar también una nueva adquisición de material móvil de alta velocidad.



Aunque ha sido una compra "importantísima", Renfe está creciendo en viajeros "exponencialmente" y, por tanto, sus previsiones apuntan a que "va a ser necesario seguir incrementando la oferta", ha indicado.

Dado que cada vez los ciudadanos utilizan más el AVE como medio de transporte, será necesario ampliar la capacidad en los trenes para poder seguir prestando un servicio con la calidad que Renfe tiene ahora mismo, ha agregado.



En cuanto al ámbito internacional, donde Renfe se ha retirado este año de la puja por la principal línea ferroviaria de la Costa Oeste en el Reino Unido y se le acaba de escapar un contrato de alta velocidad en California (EEUU), entre Los Ángeles y San Francisco, Alfaro ha asegurado que es un área de negocio "muy importante" para el grupo.



"Estamos siempre atentos a distintas oportunidades de negocio que pueden salir en el ámbito internacional" y, en el futuro, a medio plazo, el Reino Unido es uno de los mercados que "estamos siguiendo de cerca" y donde "estamos vigilantes y teniendo una participación activa".



Lo mismo ocurre con el propio Estado Unidos, donde Renfe está pendiente de cosas nuevas que pueden salir en el estado de Texas a medio plazo y donde, además, está también mirando algún otro proyecto, ha detallado.



No obstante, hoy en día, "no tenemos un proyecto concreto en el que estamos volcados, pero la actividad internacional sigue siendo una parte importante de nuestro negocio que queremos fortalecer en el futuro y en la que seguimos trabajando", ha aclarado.



Respecto a la línea de alta velocidad entre La Meca y Medina, en Arabia Saudí, cuya obra está ya ejecutada en más del 80%, el consorcio español que la construye y del que forma parte Renfe, se prepara para realizar viajes de demostración (Service Demonstration) antes de que termine el año.



Alfaro ha explicado que el propio contrato prevé dicha fase, que incluye dos viajes por sentido con invitados los viernes y sábados desde las ciudades de La Meca y Medina y su realización a 31 de diciembre, pero aún no hay una fecha concreta y no sabemos si será en diciembre o a principios de enero, ha agregado.