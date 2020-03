El AVLO se frena antes de empezar: "No podemos lanzar un AVE 'low cost' vacío"

Renfe anunció este 15 de marzo la suspensión sine die del servicio de alta velocidad Low Cost, más conocido como AVLO, previsto para el próximo 6 de abril, Lunes Santo. Y, aseguran fuentes de la empresa, hay razones comerciales, técnicas y de imagen más que de sobra para adoptar una decisión así, marcada por la crisis del coronavirus y el estado de alerta en el que se encuentra sumido el país desde la medianoche del sábado al domingo.

"Comercialmente, estrenar el AVLO el 6 de abril sería un desastre", destaca un directivo. "El servicio no solo iría prácticamente vacío debido a las restricciones de movimiento fijadas en el estado de alerta, sino que, además, de inaugurarse ese día el AVE Low Cost se vería afectado por la reducción actual de todos los servicios de Renfe", señala el consultado. "La esencia del low cost es llenar el tren y eso no se puede hacer con la crisis del coronavirus". Por no hablar de las anulaciones de billetes, que serían la mayoría.

El primer trayecto que cubriría el AVLO sería el más codiciado: Madrid-Barcelona, por un precio de cinco euros que se agotó rápidamente cuando salió a la venta a través de la web. En el operador público se juega ya con la idea de que el Lunes Santo continuará el estado de alarma. Por eso la compañía estatal ha anunciado que "se devolverá el importe de los billetes a todos los viajeros, y los billetes adquiridos a 5 euros durante la oferta promocional serán cambiados por otros para utilizarlos cuando se ponga en marcha el servicio".

Las razones técnicas también son relevantes. "Los equipos de Renfe solo están pendientes ahora mismo de la crisis del coronavirus", aseguran en la empresa. Inaugurar un servicio tan esperado dentro de dos semanas solo complicaría los medios dispuestos contra la expansión del virus. Los primeros AVLO en ponerse en circulación son viejos AVE de la serie 112 que en la actualidad Talgo remodela en la Base de Mantenimiento Integral de Renfe en Valladolid.

"Sería de una insensibilidad grande"



"Talgo se quita presión con los plazos de entrega", coinciden varias personas. Portavoces de Talgo confirman a este medio que "los trabajos de remodelación continúan", si bien el fabricante de trenes indica que ha adoptado medidas de seguridad en la factoría. Los empleados de Renfe de talleres igualmente acuden a su puesto de trabajo a pesar del coronavirus.

La tercera razón para retrasar el lanzamiento del AVLO es quizá la más importante: la imagen de Renfe quedaría por los suelos. "Sería de una insensibilidad grande inaugurar nuevos servicios en estos tiempos", respalda un miembro de la casa ferroviaria. Esta persona recuerda que la campaña promocional de Renfe para las Fallas de Valencia, #YoVoyalasFallas2020, fue suspendida incluso horas antes de que la Generalitat cancelara las fallas, el 11 de marzo pasado.

Renfe aún no tiene fecha para el nuevo lanzamiento del AVLO, pero puede aprovechar la parálisis en el transporte generada por el Covid-19 para relajar los plazos marcados en el calendario. "La nueva fecha de lanzamiento del AVLO no se ha fijado y se fijará en función de la evolución de la situación", subraya el operador en un comunicado. El objetivo final del estreno del AVE Low Cost es competir con las empresas públicas y privadas que rivalizarán con Renfe a partir de diciembre de este año (SNCF) y de 2022 (la alianza entre Air Nostrum y TrenItalia).