Las empresas desisten de la SEPI ante la inacción en los rescates tras Plus Ultra

Más de un año después del lanzamiento del fondo estratégico para rescatar empresas golpeadas por el coronavirus, parte de los solicitantes dan marcha atrás en sus planes iniciales. La SEPI, el organismo del Ministerio de Hacienda encargado de reflotar a las compañías a través de un fondo de 10.000 millones de euros, ha recibido ya peticiones de retirada de algunos expedientes. La presidenta de este organismo, Belén Gualda, lo reconoció este miércoles en el Congreso de los Diputados, excusándose en que no fue una decisión de la sociedad mercantil estatal.

Según las fuentes consultadas por La Información, las empresas que han dado marcha atrás a estas ayudas millonarias son, al menos, la aerolínea de vuelos chárter AlbaStar, la cadena de gimnasios Holmes Place y la empresa de movilidad Cabify, a través de una de sus empresas tenedoras de autorizaciones VTC. En todos los casos, su adiós se ha producido en medio de la parálisis de la SEPI por el escándalo de Plus Ultra, que recibió una de las primeras ayudas de este organismo en marzo de este año. La reacción a esta decisión, muy discutida por la falta de encaje de la firma como "estratégica", se ha traducido en la judicialización del caso. Una circunstancia que ha conllevado la paralización de los trámites de la entidad presidida por Gualda respecto al resto de rescates, inciden distintas voces.

En el caso de AlbaStar, la aerolínea de capital italiano ha buscado alternativas a través del fondo de Cofides, que se habilitó más tarde en el Gobierno pero ha emprendido mayor velocidad que la SEPI -en solo un par de meses ha puesto sobre la mesa más de 10 expedientes- para desbloquear ayudas. Se trata del fondo que Industria habilitó en paralelo a Hacienda para empresas de un menor tamaño (entre 15 y 400 millones en ingresos). La solicitud de la compañía especializada en vuelos charter, con sede en Palma de Mallorca (Islas Baleares), asciende a 15 millones de euros y ya está siendo analizada por los asesores legales y financieros de este fondo.

Por lo que respecta a Holmes Place y Vector Ronda, no ha trascendido que ninguna de las empresas hayan buscado financiación alternativa para capear el temporal del coronavirus. La primera sufrió las limitaciones de aforos a centros deportivos y la segunda acusó los cierres perimetrales tras los rebrotes. La cadena de gimnasios, según fuentes financieras, tampoco habría encajado en los requisitos de la SEPI; la compañía de Cabify, por su parte, nunca se pronunció oficialmente por los motivos de su renuncia. Ambos rescates sumaban más de 50 millones de euros.

Aunque Gualda no quiso dar nombres en el Congreso de los Diputados acogiéndose al carácter reservado de los expedientes, otras fuentes consultadas apuntan más nombres de empresas que habrían renunciado al rescate de la SEPI. Una de ellas sería la empresa de cruceros Naviera Armas. Su solicitud se conoció en noviembre del pasado año, cuando los portavoces desmintieron ir a la quiebra y anunciaron un plan de reestructuración. Ante su mala situación, la compañía cerró un acuerdo con el grupo italiano Grimaldi, con quien acordó la venta de parte de sus activos en España, lo que habría modificado sus necesidades de financiación. Su caso no figura entre los más de 20 expedientes que SEPI traspasa a consultoras y bufetes supervisan antes de dar el visto bueno definitivo. Preguntadas sobre su posible renuncia, ni SEPI ni el portavoz oficial de Naviera Armas quisieron pronunciarse.

Cuenta atrás

Gualda, que compareció por primera vez en el Congreso de los Diputados después de varias peticiones sin éxito de la oposición, defendió por su parte que la SEPI sigue analizando el 100% de las ayudas que se han presentado. Todas ellas suman 69 expedientes, cifra que contrasta enormemente con las siete aprobaciones oficiales que han pasado por el Consejo de Ministros. Además de Plus Ultra, las beneficiarias son Air Europa, Rugui Steel, Ávoris, Duro Felguera y Tubos Reunidos. Todas ellas suman apenas un 15% de los 10.000 millones que la Comisión Europea habilitó a España para poder garantizar la recuperación y salvar el empleo de las grandes corporaciones punteras en sectores estratégicos.

Bruselas, por su parte, dio hasta el 31 de diciembre como fecha clave para cerrar todas estas ayudas, es decir, dentro de dos meses. No obstante, recientemente se ha abierto a modificar el calendario para todos los países miembro. Aunque la decisión todavía no es oficial, se baraja que Europa dé un plazo de seis meses adicionales para poder dar luz verde a estas peticiones. SEPI, por su parte, se ha marcado un calendario de cinco años, hasta 2027, para recuperar el dinero prestado y monitorizar la evolución de estas ayudas, reservándose la posibilidad de ejecutar cláusulas de penalización si no se cumplen los acuerdos marcados.