Repsol lanza de forma oficial la venta de Renovables a 4 meses de agotar el plazo

Repsol ha lanzado oficialmente la venta de una participación minoritaria de su filial Renovables a solo cuatro meses para agotar el plazo que el grupo se marcó para decidir el futuro de su división de energías limpias. Tras más de un año de incertidumbre, el arranque formal del proceso competitivo no se produjo hasta hace un mes, momento en que JP Morgan, banco coordinador de la venta, distribuyó el teaser, documento que incluye información básica sobre el negocio de la división, entre los potenciales compradores. El grupo ha apurado hasta el último momento y ha aprovechado este tiempo para acometer ciertos cambios en el perímetro de su filial renovable.

De acuerdo con el calendario que baraja Repsol, la compañía espera recibir en febrero las ofertas no vinculantes por su filial renovable, según fuentes próximas al proceso consultadas por La Información. La operación se encuentra en la fase inicial, pero el perfil de los candidatos ya está claro. Serán los grandes fondos de inversión y de pensiones los que se batan el cobre en un trabajo que no ha suscitado el interés de otros grupos industriales, ni extranjeros ni españoles, para quienes la compra de minorías no suele resultar atractiva.

En un primer momento, la compañía que dirige Josu Jon Imaz aspiraba a lograr una valoración cercana a los 4.000 millones de euros para el 100% de la filial, en parte gracias a la previsión de elevar el beneficio bruto operativo (ebitda) de la división verde hasta una horquilla de entre 300 millones y 400 millones de euros para 2025. Las fuentes consultadas apuntan a que los potenciales compradores pondrán sobre la mesa de Repsol valoraciones menos agresivas, en el entorno de los 3.000 millones de euros.

Cuando Repsol inició los trámites administrativos pertinentes para dotar de mayor autonomía a su negocio renovable, los activos verdes del grupo quedaron aglutinados en una sociedad bautizada como Repsol Generación Eléctrica. El paquete incluía los 2.350 MW de generación que la empresa presidida por Antonio Brufau adquirió a Viesgo en 2018 por 733 millones, un conjunto de ciclos combinados, centrales hidroeléctricas y su negocio de comercialización. El grupo mete en el mismo saco estas tecnologías con el resto de generación verde a la hora de contabilizar su capacidad instalada en renovables, que aspira a elevar hasta los 6 GW en 2025 y a 20 GW en 2030.

La compañía habría retirado ciertos activos del perímetro de su filial verde de cara a pulir dicha división para adaptarla a unos estándares estrictamente renovables, según las fuentes consultadas. El paso final de esta reordenación tuvo lugar el pasado 14 de enero, cuando el grupo energético transformó la división Repsol Renovables, que previamente había absorbido a Repsol Generación Eléctrica, en sociedad anónima, un paso clave para facilitar el futuro traspaso de una minoría de su capital.

Sin necesidad de un anuncio oficial, el mercado ha entendido que Repsol ha descartado la salida a bolsa de su división verde. Ahora, la prioridad de la compañía es incorporar a un socio que aporte el músculo financiero necesario para avanzar en el cumplimiento del plan estratégico según el calendario previsto. Más si cabe después de que Repsol diese un golpe en la mesa el pasado octubre al anunciar que invertirá hasta 1.000 millones más de lo previsto en su hoja de ruta a crecer en renovables hasta 2025.

Tras disparar su apetito renovable, Repsol ha logrado aproximar su esfuerzo inversor en el campo de las energías limpias para los próximos cinco años a los importes comprometidos por algunas de sus competidoras más directas. En principio, el grupo tenía previsto destinar 5.500 millones de euros a proyectos bajos en carbono hasta 2025, partida que finalmente ha ascendido a 6.500 millones. En el caso de Naturgy, por ejemplo, la cuantía reservada a generación renovable en su plan estratégico para el siguiente lustro se sitúa en 8.700 millones de euros.