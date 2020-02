Repsol, sobre Venezuela: "La prioridad es la seguridad y reducir exposición al país"

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha dibujado un escenario de drástica transformación para la petrolera como parte de su objetivo de descarbonización en 2050. “No estamos saliendo del petróleo, no estamos desinvirtiendo, estamos entrando en nuevos negocios y con un perfil multienergía”, aseguró en la conferencia con analistas posterior a los resultados anuales de la empresa. “No estamos hablando solo de 2050 sino que hemos concretado los objetivos de reducción de la huella de carbono un 10% para 2025 un 20 % para 2031 40% para 2040 y emisiones netas cero en 2050”, recalcó el número dos del grupo.

Imaz avanzó previsiones para la compañía en 2020 que se concretarán el próximo 5 de mayo en la presentación del nuevo Plan Estratégico 2020-2025 de Repsol. La petrolera estima que podrá elevar su resultado bruto de explotación (Ebitda) en un 8% para 2020, hasta los 7.800 millones de euros; y un 15% el flujo de caja operativo (FCF), hasta 6.700 millones, mientras que espera que la deuda financiera (sin NIIF 16) se rebaje en un 16% en diciembre, hasta 3.500 millones.

Imaz también hizo referencia a la actual situación de Repsol en Venezuela, que ha provocado un toque de atención por parte de EEUU esta semana. “El principal objetivo de Venezuela es proteger la seguridad de nuestros empleados en el país. En segundo lugar es mantener la actividad sin incrementar la exposición al país. En este sentido hemos sido capaces de reducir nuestra exposición este año. Estamos tratando de cumplir con las leyes y reglamentos en los distintos países en los que estamos y haremos los cambios que sean necesarios. Nuestro objetivo para este año es que Venezuela sea neutral en ‘free cash flow’ (flujo de caja), sobre todo, teniendo en cuenta la dramática situación financiera”.

Exposición millonaria a Venezuela

La exposición patrimonial total de Repsol en Venezuela a 31 de diciembre de 2019 asciende a 239 millones de euros, que incluye la financiación otorgada a sus empresas filiales venezolanas. Se trata de un descenso del 47% respecto a los 456 millones registrados al cierre de 2018. “Esta reducción se explica por la existencia en la fecha de cierre de estos estados financieros de deudas comerciales, así como por la actualización del riesgo de crédito por pérdida esperada correspondiente a deudas de PDVSA”, detalla la empresa.

Repsol registró unas pérdidas de 5.282 millones de euros en el cuarto trimestre de 2019 frente a los beneficios de 632 millones del mismo periodo del año anterior. En el conjunto de 2019, los números rojos se situaron en 3.816 millones frente a las ganancias de 2.341 millones de 2018. Los resultados están marcados por la nueva ronda de provisiones relativa a Talisman, pero también de los activos gasistas en Norteamérica, según el informe de resultados de 2019.

“Como todos conocéis, la sostenibilidad es parte de una estrategia Repsol es la primera compañía de nuestro sector en apoyar el protocolo de Kyoto para imitar el calentamiento global como consecuencia del acuerdo de París hemos revisado nuestros precios para el gas y el petróleo”, explicó Imaz. Repsol ha registrado unas dotaciones netas por importe de 6.111 millones de euros, resultado del test de deterioro realizado por el grupo con los nuevos escenarios de precios y entorno geopolítico para alcanzar su meta de ser una compañía cero emisiones netas en el horizonte de 2050, según informa Europa Press.

En este sentido, uno de los objetivosque se ha planteado la empresa en el corto plazo es mejora la rentabilidad y la calidad frente a la cantidad y el deterioro de márgenes. “Estamos reduciendo en una manera importante nuestro programa de inversiones en Canadá y EEUU. Eso tiene consecuencias negativas para la producción pero positivas para el free cash flow de la compañía”, aseguró Imaz. Repsol confirmó que prevé elevar un 8%, hasta 1 euro por acción, el dividendo al accionista y recordó que la empresa llevará a cabo un recompra de acciones y amortización del 5% del capital por otros 1.000 millones.