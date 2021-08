La cúpula del Sabadell redujo su sueldo un 9,3% durante el primer semestre 

El consejo de administración de Banco Sabadell percibió un total de 3,35 millones de euros en el primer semestre del año, un 9,25% menos en comparación con el mismo periodo de 2020, sin incluir el 50% de retribución variable correspondiente a los primeros seis meses de 2021 que podría recibir supeditado al cumplimiento de una serie de condiciones, según se recoge en la memoria semestral remitida este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y recoge Europa Press.

Si se incluyen las retribuciones variables en efectivo y en acciones, 381.000 y 430.000 euros, respectivamente, la remuneración total ascendería a casi 4,2 millones de euros, un 12% más que en el primer semestre de 2020, cuando los miembros del consejo de administración percibieron 3,718 millones de euros. Cabe recordar que en 2020, la cúpula de la entidad decidió renunciar al cobro de la retribución variable por la situación derivada de la pandemia de la Covid-19.

Además, estas retribuciones variables, según consta en la memoria semestral, no suponen "ningún derecho devengado ni exigible", pudiéndose no materializar finalmente al depender del cumplimiento de objetivos a final de 2021. Por otro lado, Banco Sabadell destinó en el primer semestre 1,849 millones a indemnizar al ex consejero delegado, Jaime Guardiola, al ex consejero ejecutivo José Luis Negro y a la ex consejera independiente y secretaria general, María José García Beato, así como 4,4 millones de euros de aportaciones extraordinarias a sus sistemas de ahorro a largo plazo.

La salida de Jaime Guardiola se produjo a finales de abril, después de 13 años como consejero delegado de la entidad, siendo sustituido por César González-Bueno. En cuanto a José Luis Negro, si bien anunció su salida a finales de septiembre de 2020, no ha sido hasta finales del año pasado cuando se hizo efectiva.

Por su parte, la salida de García Beato del consejo de administración se enmarcó en la reorganización que González-Bueno realizó tras ponerse al frente de la entidad como CEO, aunque se mantiene como consejera no ejecutiva.

En cuanto a las remuneraciones al resto de miembros de la alta dirección que no son miembros el consejo de administración y a la directora de Auditoría Interna, el banco destinó 2,788 millones de euros a su pago, un 9,3% más que en 2020.

Remuneraciones del resto de directivos

La remuneración de 2021 incluye importes de retribución variable a 30 de junio de 2021 correspondientes al 50% del variable teórico, "sin que ello suponga ningún derecho devengado y exigible por este concepto, pudiendo no materializarse", señala la memoria.

Recuerda, asimismo, que en 2020 no se incluyó ningún importe de retribución variable por haber renunciado a ella los miembros de la alta dirección de Sabadell. Además, se destinaron 5,340 millones de euros en concepto de indemnización y que se corresponden con obligaciones legales o contractuales asumidas con anterioridad. Esta cifra incluye también la indemnización a Tomás Varela, el exdirector financiero, que dejó el banco tras 29 años en la entidad.