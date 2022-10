Reynés admite que el acuerdo de gas con Argelia golpeará las cuentas de Naturgy

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha deslizado el golpe que supondrá para el grupo energético el inminente acuerdo con Sonatrach para la revisión al alza del contrato de suministro de gas natural a través del Medgaz. Así se deduce del mensaje que ha dejado caer el primer espada de la gasista este jueves en un desayuno organizado por CEOE y CEPYME. "El nuevo acuerdo con Argelia no es una buena noticia completa", ha valorado.

El tira y afloja con la estatal argelina ha entrado en su recta final. Todavía faltan por pulir algunos flecos. Es por ello que Reynés ha aprovechado el encuentro empresarial organizado por la patronal para pedir "prudencia" y respetar la "confidencialidad" de las negociaciones. El presidente de la gasista no ha concretado el incremento de precios que están valorando con Sonatrach, pero sí ha apuntado a la escalada del precio del gas en el mercado en el último año, lo que da una proyección del sobrecoste que implica para la gasista la nueva revisión del megacontrato de suministro.

Reynés ha puesto el foco en la compleja relación que une a Naturgy con la empresa argelina. "Sonatrach es nuestro accionista, nuestro socio en el gaseoducto argelino y nuestro suministrador". Así ha evidenciado el empresario las dificultades añadidas a unas negociaciones ya de por sí complicadas. "Tienes que negociar con el mismo con quien te sientas en el consejo de Naturgy y compartes el Medgaz", ha apuntado.

El contrato de abastecimiento entre Naturgy y Sonatrach se revisa cada tres años. "Es muy difícil cerrar un precio ahora", ha reconocido Reynés en alusión a la extrema volatilidad del mercado energético. El anterior contrato estaba referenciado a un TTF que rondaba los 20 euros/MWh. En agosto de este año ha llegado a los 350 euros/MWh, su máximo histórico, según ha recordado Reynés.

"No es extraño que la negociación sea larga. No debemos ponernos nerviosos, el suministro está garantizado", ha afirmado. El presidente de Naturgy ha tranquilizado en este sentido al apuntar que la compañía cuenta en Medgaz con un contrato take or pay (que obligan a pagar aunque se renuncie al gas) a 10 años.

El empresario se ha posicionado a favor de sustituir el actual índice de referencia que se emplea en Europa para fijar los precios de los contratos de gas, el mercado holandés TTF (Title Transfer Facility). "Es poco líquido en lo físico y excesivamente especulativa en lo financiero", ha valorado Reynés. Se trata de uno de los debates más relevantes de los que están abordando los Veintisiete en materia energética. Una alternativa al TTF podría ser el propio mercado ibérico Mibgas, lo que convertiría a España en el eje financiero del gas dentro de Europa.

El presidente de Naturgy ha enfatizado la apuesta del grupo por la diversificación de fuentes de energía. Más en el actual contexto de precios récord a causa de la guerra en Ucrania y el shock en la cadena de suministro energético. El precio medio del gas en el mercado ibérico se revalorizó un 361% en 2021 y el CO2 ronda los 80 €/tonelada. "Todas las tecnologías van a ser necesarias para hacer frente a la demanda energética de la sociedad", ha zanjado.

En esta línea, Reynés ha defendido el papel del gas para estabilizar el sistema. El objetivo del Gobierno pasa por elevar al 75% la cuota de energía que cubren las renovables en el mix nacional para 2030. El directivo ha deslizado un reproche a la gestión administrativa de las autorizaciones renovables. "En Naturgy somos firmes defensores de la energía eólica. Tenemos una cartera importante y nos gustaría tener más... si pudiéramos conseguir los permisos más rápido", ha apuntado.