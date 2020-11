Reynés (Naturgy): "La venta de activos en Chile es un primer paso"

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, considera que la venta de las redes eléctricas chilenas a la compañía estatal China State Grid por 2.570 millones de euros es solo "un primer paso" en la aplicación de la segunda fase del Plan estratégico hasta 2022, en el que potenciará la rotación de activos, "siempre que creen valor y cumplan nuestros criterios de disciplina financiera". En una conferencia de prensa convocada para explicar la operación, Reynés añadió que, a partir de ahora, reducirá el peso de los negocios en Latinoamérica a una tercera parte y se centrará en países con monedas fuertes, "el dólar, el euro y la libra esterlina", para reducir su volatilidad.

La intención, según Reynés, es convertir a la empresa a la que llegó en 2018 en "una compañía más aburrida, más predecible, que dé menos sorpresas al mercado". En ese sentido, explicó que el grupo ha decidido aplazar hasta febrero. coincidiendo con la presentación de resultados anuales, el anuncio de los nuevos planes para más allá del año 2022.

El presidente de Naturgy enmarcó la operación de Chile en una estrategia de rotación de activos bajo el principio de "invertir lo desinvertido". Reynés no concretó posibles compras pero, según dijo, la compañía "no tiene prisa" poque "hay que encontrar tanto buenas oportunidades de inversión como buenas oportunidades de desinversión". "Rotar el portfolio" añadió "supone que no hay vacas sagradas, pero sí un alineamiento en dónde queremos esta".