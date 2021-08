Ribera baraja controlar hidroeléctricas para adaptarlas al cambio climático

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el reto demográfico, Teresa Ribera, considera que hay que modernizar los términos en los que se gestionan las explotaciones hidroeléctricas para que estén acorde con las necesidades socioambientales del siglo XXI, aunque desde el Ejecutivo -precisa- "no tenemos la menor intención de expropiar o revertir". "No es razonable que esto se siga gestionando cómo se gestionaba durante el franquismo", ha aseverado en una entrevista con Efe en la que explica que, "hemos visto que en algunos casos hay ayuntamiento pequeños que en lugar de tener una concesión de agua recogida y reconocida por la confederación, lo que tenían era una especie de acuerdo verbal con la hidroeléctrica. Por tanto eso refuerza la posición de la compañía y debilita la de los vecinos, así que tendremos que ver también de qué manera podemos acompañar a los pueblos pequeños para que esto no ocurra".

Esta reforma se podría hacer en el marco de la actual Ley de Aguas, algo en lo que están trabajando los servicios jurídicos del Ministerio, con el objetivo de incluir dos elementos que Ribera considera esenciales; incorporar el caudal ecológico a los embalses y determinar la distribución temporal del turbinando de agua, de tal manera que resulten compatibles los usos hidroeléctricos con el resto de uso y necesidades sociales y ambientales de las masas de agua. Se aprovecharía además que el Ministerio trabaja en el tercer ciclo de planificación hidrológica para actualizar algunas de las prioridades que deben servir para la gestión en los próximos años de las aguas integrando "toda la variabilidad asociada a los efectos del cambio climático con respecto a la disponibilidad de recursos".

De hecho, el artículo 55 de la Ley apunta que las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por la Administración en cualquier momento, sin derecho a indemnización, cuando produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público, o menoscaben el uso público, (...) o cuando resulten incompatibles con la normativa aprobada con posterioridad.

Sobre los expedientes informativos abiertos por las confederaciones hidrográficas a varias hidroeléctricas por el vaciado de algunos embalses para turbinar en apenas semanas, detalla que siguen su curso para determinar si se ha producido un comportamiento correcto o incorrecto, pero cree que "es una barbaridad lo que ha ocurrido y honestamente me parece que tenemos que tomar las decisiones adecuadas para que esto no vuelva a ocurrir, con independencia de si hay o no algún tipo de extralimitación".

Con los embalses al 44% y las proyecciones climáticas que apuntan "a una variabilidad de lluvias muy distinta" es necesario prepararse, pues "vamos a situaciones en la que ya es muy difícil hablar de promedio con respecto a la lluvia o disponibilidad de agua y mucho más frecuente hablar de términos extremos, es decir periodos más prolongados de sequía seguidos de lluvias torrenciales, que a lo mejor nos dan valores medios anuales parecidos a los anteriores, pero sin embargo la distribución es nefasta desde el punto de vista de la capacidad de gestión ordenada de nuestros recursos".

"Tenemos que estar preparados para eventos extremos de falta de agua y para eventos extremos de inundación (...) y ser muy cautelosos en el mapa de zonas en riesgo" e inundables "de esos espacios ocupados, que no deberían de haber estado ocupados nunca, pero lo están" y en lo que se trabaja en el nuevo ciclo de planificación, ha añadido.

Por eso cuando se plantean cuestiones como el futuro del Trasvase Segura, recuerda que es "una infraestructura que sirve para muchas cosas, para los regantes del sureste; para garantizar el abastecimiento del agua en localidades de esta zona donde en un determinado momento pueden tener una necesidad que no puede ser cubierta por el agua de proximidad y, al mismo tiempo determinar cuál es el uso más racional y el más seguro para interiorizar niveles razonables de consumo de agua en todo el territorio nacional". "Esto significa que hay que pensar en el agua de cabecera, en el agua de la cuenca cedente y en los caudales ecológicos, cosa que hasta ahora no se había hecho y hay sentencias que nos condenan por no haber fijado un caudal ecológico en el Tajo, es una barbaridad, y ahora está propuesto en el plan hidrológico", añade la ministra.

"En paralelo, sabemos que hay una capacidad de mejor gestión de los volúmenes trasvasados, que ha supuesto un cambio en las reglas del trasvase ya aprobado y respaldado por la cuenca cedente y la cuenca beneficiada y sabemos que es importante que en el sureste se refuercen los mecanismos de abastecimiento de proximidad con una mejor conexión entre desaladoras, depuradoras y núcleos donde se produce el consumo de agua", ha señalado Ribera, quien ha insistido el esfuerzo en "el máximo consenso y seguridad para todos", asumiendo que el agua no es un recurso infinito.