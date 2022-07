Ribera carga contra el plan de choque gasista de la UE: "No es justo ni eficaz"

"Los españoles no han vivido por encima de sus posibilidades en materia energética". La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha cargado duramente contra el paquete 'Save gas for a safe winter', el plan de choque frente a una crisis de suministro por el corte de gas ruso, que ha dado a conocer este miércoles la Comisión Europea (CE). La vicepresidenta tercera ha asegurado que nuestro país va a ser solidario con el resto de Estados miembros, pero ha aseverado que la propuesta del Ejecutivo comunitario "no es justa ni eficaz".

Se trata de una hoja de ruta altamente restrictiva para el conjunto de los Veintisiete, que incluye desde planes de eficiencia energética, hasta cortes puntales a la industria intensiva en gas. Este último punto ha soliviantado a la máxima responsable de la política energética española, quien ha asegurado que España va a dar la batalla en el Consejo Europeo del 26 de julio en defensa de los intereses de la industria nacional.

La ministra ha incidido en que la Comisión Europea no ha consultado al Gobierno español en una rueda de prensa que ha concedido este miércoles tras analizar el documento con sello europeo. Además, ha puesto de manifiesto la elevada inversión que ha acometido España para diversificar sus fuentes de suministro y su capacidad de almacenamiento y regasificación, planes que ahora otorgan al país una posición de fortaleza frente a las amenazas de cortes energéticos que está lanzando el Kremlin, tanto de forma velada como directa.

La máxima que defiende el plan de choque comunitario pasa por ahorrar gas en verano para evitar la falta de este combustible en invierno. Este propósito, que la UE viene defendiendo desde hace semanas, ha cobrado urgencia desde el corte, en principio temporal y por cuestiones técnicas, del Nord Stream 1. La propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha llegado a acusar a Rusia de "chantajar" a la Unión.

Esta situación -que desde todos los flancos del sector energético califican de emergencia- ha motivado el polémico 'Save gas for a safe winter' que, entre otras medidas, incluye la recomendación "voluntaria" de que los Estados miembros reduzcan en un 15% su consumo de gas, incluso cuando esto conlleve el corte forzoso de suministro. Tras conocerse el plan de la Comisión Europea, Ribera ha puesto pie en pared y ha asegurado descartado que el Gobierno vaya a decretar cortes de suministro a los consumidores españoles.