Ribera cede a ERC y encarga un informe para evaluar la seguridad de Cofrentes. 

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha avanzado en el Senado que pedirá al Consejo de Seguridad Nuclear un informe sobre la seguridad actual de la central nuclear de Cofrentes, en Valencia, para trasladársela al Senado. Así lo ha avanzado este martes 10 de mayo Ribera durante la sesión de control al Senado en la Cámara Alta, en respuesta a la pregunta de la senadora de ERC Elisenda Pérez Esteve sobre si el Gobierno tiene pensado el cierre y desmantelamiento de la central. "Trasladaremos su preocupación, su pregunta, su propuesta al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que nos haga un informe y lo podamos compartir con ustedes, con respecto a la seguridad en este momento de la central nuclear y, tan pronto se haya emitido, se lo remitiremos a través del presidente de la Cámara", ha respondido Ribera.

Además, ha recordado el acuerdo alcanzado en 2019 de los distintos operadores propietarios de centrales nucleares con Enresa para calendarizar el momento en el que cada una de las centrales pasaban al cierre y desmantelamiento con todas las garantías de forma ordenada. "Creo que es un hito, pero este hito no desdibuja el que solamente pueden cumplir con ese calendario, en la medida en que se asegure la plena seguridad en el funcionamiento del tiempo que les quede", ha añadido. En este sentido, ha subrayado que esto es lo que ha "atestiguado" y "avalado" el CSN en relación con la petición de ampliación del plazo de funcionamiento de Cofrentes hasta el año 2030, con una serie de condiciones que aparecen en el informe del regulador atómico y en la autorización expedida por el ministerio.

Sin embargo, la senadora de ERC ha pedido al Ejecutivo que "recapacite". "Esto no es un tema menor ni partidista ni oportunista, y no es por alarmar, pero es un tema muy preocupante -ha alertado-. Esta central nuclear no deja de dar avisos de que algo no funciona de verdad. Estamos en mayo y durante este año hemos sufrido cuatro incidentes, uno de ellos grave, casi un problema por mes". Según ha recalcado, el estado de la central "pone en peligro un diámetro de más de 60 kilómetros". Por ello, ha reclamado el "cierre y desmantelamiento" de la central. La ministra ha señalado que es bueno poder estar seguros de que se trabaja con la máxima seguridad en todas las centrales, pero también en lo que es lo que resta de funcionamiento. En este sentido, ha avanzado que el otro gran debate, que probablemente se abra en este próximo año, en estos próximos meses, es la gestión correcta, con total seguridad de los residuos nucleares procedentes de las centrales o de baja intensidad. "No es un asunto meramente técnico, como usted también muy bien indica. Junto a seguridad, tenemos las cuestiones relativas al respaldo y a la comprensión en la tranquilidad social", ha concluido Ribera.