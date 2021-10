Ribera colará el capotazo a las eléctricas por la puerta de atrás del recorte del CO2

El Pleno del Congreso aprobó este jueves el Real Decreto-ley 17/2021 para frenar la subida de la factura de la luz. Se trata del paquete de medidas urgentes incluye, entre otras cuestiones, el recorte a los beneficios de las eléctricas y la ampliación de algunas de las rebajas fiscales ya en vigor. La norma fue convalidada por la Cámara Baja después de que la ministra para la Transición Ecológica confirmara la intención del Gobierno de suavizar el hachazo a las grandes eléctricas. Pero el 'capotazo' a los grandes operadores eléctricos no se incluirá a través del real decreto de la discordia, sino gracias a una modificación del proyecto de ley de minoración del dividendo del CO2. En definitiva, por la puerta de atrás.

Precisamente, la convalidación del Congreso al 'decreto Ribera' cierra la vía para que el ministerio presente enmiendas a la norma destinadas a amortiguar el recorte a las grandes eléctricas. El Ejecutivo ya contaba con ello antes de que el texto se sometiera a su primera (y única) prueba de fuego parlamentaria. En previsión, los técnicos de Transición Ecológica llevan días trabajando a contrarreloj para encontrar una alternativa que permita a la ministra cumplir, por la vía legal, con la tregua que Ribera ha firmado 'in extremis' con los presidentes de Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Acciona. Y el ministerio ha dado con la fórmula.

Sobre la mesa de la vicepresidenta tercera ha ido ganando peso dicha estrategia alternativa, según fuentes próximas al proceso consultadas por La Información. El citado proyecto de ley no es otro que el que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de junio y que trata de acabar con la sobrerretribución de las centrales no emisoras (nucleares, hidroeléctricas y algunas renovables más antiguas) por el coste de los derechos de CO2, también conocida como'windfall profits' o beneficios caídos del cielo.

La idea del Gobierno es rebajar, a través de la presentación de enmiendas a este proyecto de ley anterior, el recorte a los ingresos extraordinarios de las eléctricas que contempla el real decreto ley que fue convalidado por el Congreso este jueves. En definitiva, Ribera planea calmar la escalada de tensión a la que ha abocado el polémico real decreto ley en todos los frentes del sector energético, introduciendo el alivio a las grandes eléctricas en una norma que lleva varios meses en fase de tramitación parlamentaria.

La promesa de Ribera no es otra que la de excluir del recorte a aquellos contratos a plazo que no hayan reflejado la subida de los precios de luz y gas, precisamente, porque las eléctricas y sus clientes los suscriben a un precio fijo que no está sujeto a la volatilidad del mercado mayorista (pool en la jerga). Pero las eléctricas habían sugerido que más del 70% de sus ventas son a plazo, lo que habría significado dejar el real decreto prácticamente sin efecto en caso de que el Gobierno hubiera optado por introducir en el real decreto esta excepción.

La intención de Ribera de excluir del recorte todos los contratos a plazo hubiera dejado sin efecto el real decreto ley contra la escalada del recibo de la luz

Además, sobre Teresa Ribera pesa otro foco de presión. Desde Unidas Podemos se han mostrado tajantes con la ministra a la que han instado a "mantenerse firme ante la presión de las eléctricas". La formación 'morada' se ha negado desde el principio a retocar el real decreto, de hecho, los socios de Gobierno del PSOE fueron determinantes para impedir que la citada norma fuera tramitada como proyecto de ley, lo que hubiera abierto la puerta a la presentación de enmiendas.

Sobre la ministra también planea la sombra del PNV. El líder del partido vasco, Aitor Esteban, instó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a "reorientar" el decreto en aras de aliviar el golpe a las eléctricas en la sesión de control al Gobierno de este miércoles, un día antes de que el Congreso sometiera a votación el polémico 'plan de choque'. "Está en juego la economía, pero también el futuro de su Gobierno", sentenció Esteban. El grupo parlamentario del PNV se abstuvo en la votación del real decreto solo después de que Ribera se comprometiera a rebajar el 'hachazo'.

El proyecto de ley de minoración del exceso de retribución del CO2 también fue motivo de debate este jueves en el hemiciclo, cuando el Pleno del Congreso rechazó la enmienda a la totalidad que Vox había presentado a dicha iniciativa. En su momento, el Partido Popular también presentó una enmienda a la totalidad pero la formación la retiró antes de ser tratada en sede parlamentaria. El citado texto pasará ahora a la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico para su convalidación.