Ribera defiende vigilar a las energéticas que se lucran con el alto precio de la luz

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha defendido "prestar atención" a los que "están ganando mucho dinero" con los altos precios energéticos y considerar en qué medida este dinero debe devolverse a los hogares y familias". Ante los inversores internacionales en el marco del Spain Investors Day, Ribera respaldó así las medidas adoptadas en este sentido en Italia por su primer ministro, Mario Draghi, y consideró que esas ganancias deberían destinarse en parte a proporcionar "apoyo social" para acelerar la transformación energética o recursos para una mayor innovación.

No obstante, la vicepresidenta tercera del Gobierno señaló que la toma de decisiones en este sentido se deben enmarcar en el debate y marco europeo. Ribera subrayó que la escalada en el precio de la electricidad que se vive, especialmente desde la segunda mitad del año pasado por la tensión en los precios del gas, "podría significar drenar los recursos de la economía europea".

Además, la ministra ha vuelto a mostrar su rechazo al borrador de taxonomía de la CE, que incluye la energía nuclear y el gas natural como inversiones verdes, y ha dicho que no hay que caer en errores y que se debe evitar proporcionar señales equivocadas. Ribera, durante las preguntas que ha recibido tras la conferencia que ha pronunciado este miércoles en el foro de inversores Spain Investors Day, ha dicho que "necesitamos una taxonomía verde para facilitar la claridad sobre dónde tiene más sentido invertir para no desperdiciar dinero y no desperdiciar recursos, pero también para acelerar la capacidad de transformación".

Ha recordado que la credibilidad es importante y ha añadido que considerar al gas natural como una tecnología compatible con la descarbonización es "arriesgado". Ribera ha señalado que es verdad que hay tecnologías que tienen su papel en el tiempo de la transición para facilitar la descarbonización, aunque no ve positivo que se proporcionen determinado tipo de señales.

La ministra y vicepresidenta tercera del Gobierno ha añadido que no es una novedad la inclusión de determinadas tecnologías en la taxonomía, pues hay voces que pedían que la CE tuviera en consideración esas cuestiones, porque entienden que el gas y algunas otras tecnologías pueden ser referencia durante un tiempo en la transición energética. Ribera ha añadido que España está trabajando para que en la discusión se tengan en cuenta otros comentarios o consideraciones, y si se identifican riesgos para la inversión sostenible.

No obstante, ha dicho que el compromiso de la CE con la plena descarbonización es compartido y muy firme con el objetivo de ahorrar recursos para las principales prioridades. Ha recordado también que los altos precios de la luz no sólo inciden en los consumidores, sino en la economía europea en general, por lo que es necesario tomar decisiones en el contexto europeo para frenar el impacto que materias primas, como el gas, tienen en el mercado eléctrico.

Ha añadido que ahora hay más jugadores a los que prestar atención y nuevas tecnologías en ese mercado y ha recordado que España ha tomado medidas ante la subida de los precios, derivada del alza de los del gas en los mercados internacionales, que impacta en los precios y el diseño regulatorio del mercado de la electricidad. Para Ribera, la solución es ir más rápido en la transición a un modelo de energía limpia, a fin de reducir la volatilidad y el impacto en los precios, al tiempo que ha considerado importante que las decisiones se tomen al nivel europeo.

En cuanto a los procedimientos que se introdujeron en España para autorizar la entrada de inversores extranjeros en empresas estratégicas con motivo de la crisis de la covid, Ribera ha dicho que la UE aceptó la posibilidad de esas medidas excepcionales, pero no se introducen "barreras formales". Ha indicado que el objetivo es que los inversores no vengan con el único objetivo de obtener beneficios y que se vigile el impacto en el empleo y en los parámetros económicos generales del país.

Ribera ha señalado que España es uno de los lugares mejor valorados para invertir, especialmente en su sector energético. Ha recordado que Bloomberg situó a España como el tercer país más atractivo para invertir en lo relacionado con la transición energética, así como que es un país líder en las firmas de acuerdos de compraventa de energía a largo plazo (PPA). Ribera ha añadido que España es un país serio para invertir, no sólo por su marco regulatorio estable, sino por facilitar la inversión, y ha añadido que el país necesita inversores serios con compromiso de trabajar en la dirección hacia una economía descarbonizada.