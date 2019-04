Roig tirará de chequera en la guerra por los ingenieros: hasta 70.000 euros al año

Contratar a más de 200 ingenieros informáticos en uno de los momentos con mayor temperatura en el mercado laboral de los desarrolladores en España. Ese es el objetivo que se ha marcado Mercadona para los próximos meses. Y no lo va a tener fácil. Su presidente, Juan Roig, deberá rascarse el bolsillo con salarios que en los casos más altos rozarán los 70.000 euros brutos anuales. Los expertos señalan la enorme escasez de oferta de profesionales con experiencia en el mercado, lo que obliga a elevar esas cifras.

Fue en los primeros meses de 2017 cuando Mercadona creó una división 'tech' al frente de la cual se puso Juana Roig, hija del fundador y presidente. Se lanzó a fichar desarrolladores de gigantes como Amazon o Ebay o startups como Jobandtalent o Flywire. Todos se ubicaron en una oficina en Valencia con un objetivo: poner en marcha todo el engranaje del comercio electrónico para el gigante de la distribución, hasta ese momento, uno de sus grandes puntos flacos.

'Mercadona Tech' tiene casi medio centenar de profesionales. Ahora todo el grupo quiere acelerar en el área tecnológica, para llevar a cabo su transformación digital y mejorar la eficiencia y agilidad de todos sus procesos. ¿Cómo? Con la contratación de más de 200 ingenieros tanto junior como senior con los que reforzará su departamento técnico que, según sus cifras, tiene hoy medio millar de empleados. Para contextualizar, toda su plantilla roza los 86.000 trabajadores entre todos sus centros de trabajo. Es decir, el equipo técnico apenas representa el 0,6% del total.

Ahora, la compañía quiere corregir parte de ese déficit con un 'megaproceso' de selección. Reclutará a más de 70 profesionales 'senior' y el resto son técnicos con cualificaciones algo menos exigentes. ¿Las especialidades? Software, nube, seguridad informática, operaciones o analítica.

Un reto "enorme": "Un Vietnam"

El primer gran reto al que se enfrenta Mercadona es el proceso mismo del reclutamiento. La compañía quiere incrementar de una tacada un 40% la plantilla del equipo técnico hasta alcanzar los 700 empleados. Todos los expertos consultados advierten de la dificultad de este proceso, especialmente, por la competencia en el mercado, pero también por la necesidad de acoplar todo este personal técnico en la estructura del grupo en poco tiempo. Por ahora echará mano de la Consejería de Educación de la Generalitat de Valencia, especialmente para los perfiles más junior recién salidos de Ciclos Formativos.

El otro gran desafío es el de la escasez de profesionales técnicos, lo que ha hecho que la batalla por reclutarlos haya crecido de manera exponencial. Para muestra, una cifra que ofrecía recientemente Indra: hoy tiene alrededor de 800 posiciones sin cubrir debido a ese desequilibrio en el mercado laboral. En esta ecuación se incluye una demanda que no deja de aumentar, con gigantes como Amazon construyendo centros de desarrollo en España y con startups como Glovo lanzándose también a reclutar. "Yo describiría el mercado al que se va a enfrentar Mercadona como 'un Vietnam'", explica David Bonilla, fundador de Manfred, una de las agencias de selección de este tipo de perfiles más importante del mercado.

En este contexto, los salarios no han dejado de crecer, pues representan una de las armas fundamentales en esta batalla por el talento. Según explica Bonilla, el salario medio de un ingeniero senior en Valencia -que está "un escalón por debajo de Madrid o Barcelona"- ronda los 40.000 euros brutos anuales. Por tanto, las ofertas deberían estar por encima de esa cantidad para tratar de hacerlas medianamente atractivas. En este sentido, Mercadona tiene una ventaja importante respecto a una consultora tecnológica tradicional: no debe enfrentarse al llamado 'sandwich de la muerte'. No debe vender sus servicios a un tercero basándose en las horas trabajadas (lo que empuja a la baja los salarios), por lo que tiene más libertad para elevar la inversión.

¿Cuánto va a ofrecer? Mercadona ya ha avisado en sus ofertas de empleo lo que está dispuesto a pagar. Para técnicos e ingenieros sin experiencia, la compañía coloca el rango de entrada en algo menos de 23.000 euros y el techo en casi 34.500, dependiendo de la trayectoria. Y para los profesionales senior, arranca en 45.500 y llega hasta los casi 69.000 euros en caso de "progresión".

2019, año de inversión... también para la web

“Este año estamos jugando muy fuerte, más fuerte que nunca en nuestra historia”. Juan Roig definía así a mediados de marzo cómo prevé que sea este 2019 en el que, por fin, pisará el acelerador con el negocio online, tras la remodelación de su página web y el nuevo concepto de ‘colmenas’, como llamaba a sus nuevos centros de distribución para las ventas en su súper digital.

Mira también Glovo calentará el mercado: quiere captar 300 ingenieros en pleno boom de salarios

Una reforma de sus procesos online que, de momento, sólo opera en Valencia y que, progresivamente, tiene que ir dando el salto al conjunto de España. Un cambio de modelo de negocio que, además, coincide en el tiempo con el primer paso en la internalización de la compañía, que este verano tiene previstas sus primeras aperturas en Portugal.

Mercadona ha mantenido una relación de ‘amor y odio’ con su página web. Hace sólo unos años, Roig no dudó en criticar su súper online, del que el epíteto más suave que pronunció fue definirlo como “decimonónico”. Desde entonces, más de dos años de trabajos, colocando al frente de la división a una de sus cuatro hijas y garantizándose que se trata de un desarrollo ‘in house’, siempre de puertas adentro.

En varias ocasiones, la compañía de distribución ha reconocido que el negocio online sólo representa el 1% de sus ingresos. Un porcentaje que está en línea con lo que consigue el conjunto del sector que, en el mejor de los casos, puede alcanzar un 2% de sus ingresos con el online. Pero todo eso puede cambiar muy rápido y el desarrollo que el grupo prepara lo demuestra.

En la presentación de resultados de marzo comunicó que, en las 90 localidades a las que da servicio con su ‘colmena’ de Valencia, ha logrado duplicar el número de pedidos y ya logra facturar 2,2 millones de euros al mes con este proyecto. Una cifra discreta si se tiene en cuenta que Mercadona prevé ingresar en este 2019 cerca de 25.200 millones de euros. La clave estará en la velocidad de transformación porque, de aquí a 2020 prevé abrir ‘colmenas’ (que reparten directamente al domicilio del cliente) en Madrid, Barcelona, Sevilla, Alicante, Las Palmas, Bilbao y A Coruña, hasta llegar a todas las provincias en las que tiene una presencia significativa en España.