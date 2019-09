Cristiano Ronaldo hace caja con el alquiler de su avión gracias al 'efecto fan'

Cristiano Ronaldo sigue rentabilizando el 'efecto fan' en España, el país que le veneró cuando era una estrella del Real Madrid y que le persiguió (y condenó) por delito fiscal en 2018. El futbolista mantiene su única firma española, Dutton Invest S. L., que atesora en su haber uno de los bienes más preciados del delantero de la Juventus: el avión Gulfstream 200 valorado en 19 millones de euros, que anteriormente perteneció a Indra.

Lo cierto es que a pesar de tener unas de las tarifas por alquiler más altas del mercado (de 5.000 a 8.000 euros la hora), el avión es objeto de deseo de empresarios y fans, sin olvidar los sueños rotos de Ferraz de alquilar este aparato por el componente mitómano que conlleva. El avión, que se alquila a través de la empresa española Gestair, tiene cada vez más adeptos. Y son muchos los aficionados pudientes que alquilan el aeroplano por 22.ooo euros el fin de semana para disfrutar tanto del destino como del viaje en el avión que utiliza uno de los mejores futbolistas del mundo.

Abel Matutes Jr, Cristiano Ronaldo y Manuel Campos. / EFE

La casa en La Finca

La entidad mercantil, que ha sobrevivido a la condena de 19 millones por fraude fiscal, sigue su marcha con la mano derecha de Cristiano como gestor, Manuel Ricardo Castanho, La sociedad sigue anclada a su mansión de Paseo de los Lagos, en La Finca, una vivienda que adquirió en julio de 2010, un año después de que el Real Madrid anunciara el fichaje del jugador, el más caro en su historia.

Los gastos innumerables

Cristiano tenía como vecino a otro jugador 'blanco', el futbolista Toni Kroos, y muy cerca a su representante, Jorge Mendes. La vivienda, que conocemos por un vídeo que él mismo publicitó en sus redes sociales y por las imágenes que 'postea', ocupa una planta diáfana en una parcela de 4.747 metros cuadrados llenos de lujos, como su propio gimnasio o una piscina.

Los rumores de venta de esta propiedad con constantes y, aunque hay interesados, el astro del balón no se ve con la necesidad de vender su propiedad en España, que además le sirve de domicilio fiscal de su empresa. Por otro lado, la mercantil mantuvo en 2018 la tónica de años anteriores: balance de ventas creciente y números rojos como resultado del ejercicio (casi 900.000 euros). Esto es debido a los innumerables gastos que conlleva tener un avión privado y que a duras penas se puede rentabilizar, aunque se alquile por horas cuando su titular no lo use.

Hoteles, lágrimas televisadas y otros asuntos

Lo cierto es que, como inversor, Cristiano Ronaldo ha mantenido su interés en España. Bien con su cadena de gimnasios, con el reciente negocio de implantes capilares que capitanea su esposa Georgina o con sus participaciones en el Grupo Pestana, el mayor grupo hotelero multinacional de origen portugués, con el que tiene un hotel en la Plaza Mayor de Madrid y otro en Gran Vía. También tiene mucha sintonía con Mabel Capital, el vehículo inversor de Abel Matutes Prats y Manuel Campos Gallart, y participa en Tatel, la rama de restauración de este holding.

Recientemente, Ronaldo a vuelto a saltar a la prensa por la nueva política que está emprendiendo para dar una imagen más cercana en los medios de comunicación. El portugués concedió una entrevista la semana pasada a 'Good Morning Britain'. En un momento de la charla le pusieron un vídeo de su padre (que falleció cuando él era un niño) y no pudo evitar las lágrimas.

Este domingo se anunció que la madre de uno de sus hijos, Georgina Rodríguez, concederá su primera entrevista. La modelo y pareja de Cristiano Ronaldo permitirá un seguimiento de 24 horas al espacio que dirige Sonsoles Ónega, llamado 'Ya es mediodía'. Según ha adelantado 'Ecoteuve', será el periodista Iván García quien hará el seguimiento a Rodríguez para ver "cómo es su día a día" y que mostrará algunos aspectos de ella hasta ahora desconocidos, recorriendo, entre otros lugares, la casa que la pareja tiene en La Finca (Madrid) tras la etapa del luso como delantero del Real Madrid. Una campaña de publicidad positiva después de que el juicio por violación que mantiene el deportista en Estados Unidos se haya cancelado y la Fiscalía desestimase la acusación.