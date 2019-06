Ronaldo deja de administrar su empresa de aviones y evita complicaciones legales 

Hasta ayer el futbolista Cristiano Ronaldo se mantenía como administrador único de la sociedad Dutton Invest Sl, una entidad mercantil con sede social en su mansión de La Finca, ubicada en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, que fundó en octubre de 2015 cuando era jugador del Real Madrid. Esta sociedad saltó a los medios de comunicación porque es la única sociedad cien por cien española que mantiene el jugador condenado recientemente por la Justicia española por fraude fiscal.

Dutton Invest Sl tiene también el valor de atesorar en su haber uno de los bienes más preciados del delantero de la Juventus, el avión Gulfstream 200 valorado en 19 millones de euros, que anteriormente perteneció a Indra. Esta aeronave de es una de las más codiciadas (y exclusivas) del ya de por sí selecto hangar 'executive' del aeropuerto de Barajas y se arrienda entre 8.000 y 5.000 euros la hora, a través de la empresa Gestair, que se encarga puntualmente de su mantenimiento. Ahora, Cristiano Ronaldo es solo el accionista único de Dutton y ha decidido que la cara visible de su compañía sea su gran amigo portugués, Manuel Ricardo Castanho. Pero, ¿por qué este cambio? ¿Qué le supone legalmente?

Ronaldo y la honorabilidad comercial

Hay varios motivos por los que el equipo jurídico que asesora hábilmente a este deportista de élite le podría haber aconsejado cesar como administrador único de Dutton Invest SL. Uno de los principios que rigen en la Ley de Sociedades de Capital es el de la honorabilidad comercial o profesional en la trayectoria profesional de quienes deben un respeto a las leyes mercantiles o a otras normas que regulan la actividad económica y la vida de los negocios, como sería el caso de ser administrador único de una sociedad en España. Ese principio, regulado en un Real Decreto del año 1995, establece que carecen de tal honorabilidad quienes, en España o en el extranjero, tengan antecedentes penales por delitos dolosos, según explican fuentes jurídicas del derecho de los negocios.

Es por ello, que la Ley de Sociedades de Capital, en su artículo 23, detalla que no permite que ocupen el cargo de administradores de alguna sociedad quienes haya incurrido en algún delito socioeconómico, en los que se incluyen los delitos fiscales por los que Ronaldo fue condenado. Este medio no ha podido cerciorar que la condena del pasado enero del futbolista tenga algo que ver con el cambio de administrador de la sociedad que gestiona el avión de Ronaldo, pero es una posibilidad más que plausible, porque si nos atenemos a la legalidad más estricta, Ronaldo no podría ser el administrador único de la sociedad que es titular de su avión.

Las incómodas obligaciones

No hay que olvidar que el deportista luso asumió, el pasado 22 de enero, una condena de 23 meses de cárcel y una multa de 18,8 millones de euros en virtud del pacto al que llegó con la Fiscalía y Hacienda, por el que reconoció haber cometido cuatro delitos fiscales entre 2011 y 2014. Al no tener antecedentes penales y estar de acuerdo todas las acusaciones, una pena de menos de dos años no implicó su ingreso en la cárcel, pero sí conlleva un acuerdo de suspensión condicional que contiene una serie de obligaciones sobre el futbolista nada cómodas.

Una de esas condiciones es que el jugador no debe volver a incurrir en algún delito de otro tipo o ser condenado por un juzgado, dado que la ley le obligaría, de forma automática, a cumplir las dos penas: primero la que tiene pendiente y condicionada de casi dos años de cárcel, y después la que le corresponda por el otro delito, según explican fuentes jurídicas expertas en Derecho Procesal Penal. Si en alguna de las actividades que la empresa de la que era administrador único, por un accidente del avión que alquila, problemas con la contabilidad o con el Fisco de nuevo, una posible condena le obligaría a entrar en la cárcel en España por la primera de las penas suspendidas por el acuerdo en el que se reconocía culpable. Es España está vigente, además, la responsabilidad penal de las personas jurídicas (artículo 31 bis del Código Penal), y eso es siempre un riesgo para los administradores de empresas.

Todas las fuentes consultadas en el sector legal advierten que hay razones jurídicas de peso para que Ronaldo haya delegado la administración de su sociedad en un íntimo amigo, no en una persona cualquiera. Manuel Ricardo Castanho es portugués como él, tiene un pasado como futbolista y está dentro de su escuadrón de fieles. Él es ahora la cara visible de una empresa creada para gestionar las horas libres del avión cuando el máximo goleador histórico del Real Madrid no requiere sus servicios. Un aeronave, que por cierto, apenas tiene horas muertas, ya que el halo del mito vende (y mucho).

Números rojos, a pesar del millón en positivo

Dutton Invest perdió más de 1,1 millones en 2016. Dedicada formalmente al alquiler de aeronaves, multiplicó por 4 sus números rojos, pues un año antes las pérdidas rozaban los 252.000 euros, a pesar de que también disparó sus ingresos al mismo ritmo. Su volumen de negocio pasó de 227.000 a rozar casi el millón de euros (964.600 euros). Esa evolución se explica porque un año antes, en 2015, Dutton Invest elevó su inmovilizado material a 4,9 millones.

En 2016, por el contrario, no hubo aportación alguna a esa partida. La empresa, con un patrimonio de 5,3 millones, no tenía ningún tipo de endeudamiento. En cuanto a sus activos financieros, a corto plazo alcanzaban los 95.000 euros, mientras que a largo superaban los 62.000. La empresa no tiene las cuentas actualizadas y faltan dos ejercicios fiscales que permitan evaluar su situación actual.