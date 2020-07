Cerco a Mateo: un sindicato pide limitar su poder en RTVE y la plantilla se mueve

La crisis institucional que vive la Radio Televisión pública no para de sumar frentes que ponen en entredicho a su actual dirección. Las polémicas dentro de RTVE por las destituciones realizadas por Enric Hernández, el director de Información impuesto por Rosa María Mateo, han provocado que la tensión interna se desboque. Las decisiones de la administradora única y de la cúpula que ellas misma que ha nombrado a pesar de detentar un cargo temporal han provocado una reacción inédita hasta el momento. Quien ha dado ese paso es el sindicato USO, que ha reclamado a la Comisión Mixta de Control de la corporación en Congreso y Senado que tome medidas para limitar el poder que tienen Mateo y los suyos. Un movimiento con el que pretenden inhabilitar los plenos poderes con los que obra la actual gestora. Y que coincide con el segundo año que cumple la veterana periodista en un puesto en el que estaba previsto que permaneciera menos de seis meses.

USO ha dado este paso a través de un burofax remitido a ambas cámaras por su condición de 'vigilantes' del día a día en RTVE, y al que ha tenido acceso La Información. En su escrito, exponen que "los graves acontecimientos de desgobierno y falta de administración recientemente acontecidos han provocado que la Corporación ocupe los titulares en prensa y medios". Alusiones que corresponden a los ceses y dimisiones de varios responsables de centros territoriales y de la cúpula de Informativos de Radio Nacional de España (RNE). Una crisis que acumuló varias polémicas y que Hernández y Mateo quisieron solucionar con el nombramiento de Pep Vilar como responsable de los Servicios Informativos de TVE. Pero que no resultó como esperaban, ya que la consulta no vinculante entre los trabajadores para que avalaran la llegada de Vilar contó con muy poca participación y arrojó un resultado contrario a este.

Según explica el sindicato, lo acontecido en las últimas semanas evidencia que existe un "desgobierno" que ha provocado "una pérdida de audiencia objetiva y cuantificable, una caída de la credibilidad de los servicios informativos y un deterioro de la situación financiera insostenible". Una denuncia que está reflejada en los datos oficiales, ya que La1 está cerca de su mínimo histórico y no logra remontar en ninguna franja horaria. "Nada le funciona. Está en la línea de su peor dato y ahora va a hacer una apuesta matinal muy arriesgada", señala una fuente conocedora del mercado televisivo. En cuanto a la economía, la propia Mateo admitió que solo el primer mes y medio de coronavirus iba a aumentar su deuda en 30 millones de euros, como ya publicó este medio. A lo que se suma el cuestionamiento público que sufre RTVE por los partidos de la oposición, que aseguran que está "controlada" por Pedro Sánchez.

Por estas razones, USO reclama directamente a diputados y senadores que "se limite efectivamente el alcance de competencias y toda decisión que pueda tomar el actual equipo interino que pudiese comprometer el futuro de Radio Televisión Española y condicionar al nuevo Consejo de Administración". Una pretensión que tiene como objetivo "detener la espiral de desgobierno en la que la Corporación se encuentra sumida y garantizar el Servicio Público encomendado". A la vez que busca hacer presión para que se reactive el concurso público del que estaba previsto que saliera el nuevo presidente y el equipo que le acompañará. Un proceso que se paralizó hace más de un año y del que por el momento no hay novedades.

Como explican fuentes del sindicato a esta redacción, su petición a la Comisión Mixta se produce porque esta "es la que tiene la responsabilidad al no existir por ahora Consejo de Administración". Además, denuncian que Mateo está ejerciendo "con plenos poderes" un cargo que debería estar limitado por su carácter provisional. "Ha cambiado el organigrama, cambia las parrillas, condiciona los gastos del futuro... Lo que haga puede condicionar lo que quiera hacer el equipo futuro. Quien venga se va a tirar un año sin capacidad económica para no poder remover nada", señalan desde la central sindical. Su interés es que el concurso vuelva a ponerse en marcha. Aunque admiten que las propuestas de los 19 aspirantes a presidente ya se han quedado desfasadas, al haber cambiado el consumo televisivo en este último año. Algo que se ha acentuado con el confinamiento por la Covid-19.

Movimientos internos

La plantilla de RTVE ha sido la que ha vivido más de cerca todas las polémicas de las últimas semanas, ya que varios se han encontrado con un nuevo jefe e incluso ven peligrar los destinos que tenían apalabrados a partir de septiembre. "Hay mucho descontento. En la votación sobre Pep Vilar se vio. Si a eso le sumas los datos de audiencia, la gente se preocupa cada vez más", señala un trabajador que ocupó puestos de relevancia, que destaca que lo que más inquieta es "dejar de ser influyentes en el peor momento posible, con una crisis económica en ciernes". Lo que ha provocado que los trabajadores ya se estén movilizando para reclamar que el proceso para nombrar la nueva dirección sea una realidad tras más de un año de espera.

Todos los problemas que tienen TVE y RNE no tienen visos de solucionarse pronto, ya que el coronavirus ha paralizado todos los movimientos que podían realizar el Gobierno y la Mesa del Congreso al respecto. Fuentes de la corporación señalan que nadie espera la reactivación del concurso para elegir a la cúpula, que sería el primer paso para solucionar la crisis interna y de imagen que atraviesan. Otras fuentes señalan que hay candidatos que temen "no encajar" en las "pretensiones ideológicas" del Ejecutivo, y que ese pueda ser el motivo del retraso en el proceso. Algo que sería inadmisible para USO, que recuerda que fue un comité de expertos independiente el que les eligió, y del que "no hay por qué dudar".

Este diario ha preguntado a RTVE por la petición del sindicato de limitar el poder de sus gestores actuales, que afectaría tanto a Rosa María Mateo como a Enric Hernández. Desde la corporación han señalado que no comentan "opiniones de sindicatos o partidos políticos".