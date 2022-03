Google pausa al completo sus anuncios en Rusia por la invasión de Ucrania

El gigante tecnológico Google ha decidido pausar por completo su mercado de publicidad digital en Rusia como consecuencia de su invasión de Ucrania, lo que afecta a multitud de empresas que se publicitan de forma digital en su plataforma. "A la luz de las extraordinarias circunstancias, estamos pausando los anuncios de Google en Rusia. La situación está evolucionando rápidamente, y seguiremos compartiendo actualizaciones cuando sea apropiado", ha indicado un portavoz de Google en un comunicado remitido a Europa Press.

A diferencia de en países occidentales, Google no ostenta un absoluto dominio en el segmento de los motores de búsqueda, ya que cerca de la mitad de los internautas rusos se decanta por usar Yandex. No obstante, Google sigue siendo un actor principal con aproximadamente el otro 50% de cuota de mercado. La red publicitaria de Google no solo se limita al motor de búsqueda, también abarca la publicidad de locales comerciales, en su aplicación de mapas y en YouTube.

A nivel mundial, y según un estudio de eMarketer publicado el año pasado, en 2021 Google acumulaba el 28,6% del total de gasto publicitario, mientras que otro 23,7% iba destinado a Facebook. Amazon acumula un 5,8% del total mundial.