Inditex no cierra sus más de 500 tiendas en Rusia después de 9 días de guerra.

La multinacional española Inditex, que agrupa a marcas como Zara, Bershka o Pull&Bear, mantiene abiertas las más de 500 tiendas que tiene desplegadas en territorio ruso después de ocho días del inicio de la invasión rusa en Ucrania. Aunque muchas otras multinacionales están cortando sus negocios con Rusia, ya sea en señal de protesta por la invasión rusa de Ucrania o por problemas de suministros o para cumplir con las sanciones impuestas por los Gobiernos contra Moscú, Inditex mantiene operativas sus 527 tiendas de sus distintas marcas.

De todas ellas, la marca más popular en Rusia es Bershka, con 106 tiendas. Le siguen en número Pull&Bear (87 tiendas), Zara (86), Stradivarius (76), Oysho (63), Massimo Dutti (53), Zara Home (44) y Uterqüe (12).

Que a día de hoy sigan abiertas esas tiendas no quiere decir que el grupo no pueda tomar otra decisión en cualquier momento. Por el momento, y consultada por Efe, Inditex no ha querido pronunciarse al respecto. En cuanto a la competencia de las marcas que abandera Inditex, la cadena textil y de moda sueca Hennes and Mauritz (H&M) anunció el miércoles la suspensión de forma temporal de sus ventas en Rusia por el conflicto bélico con Ucrania. Sus ventas en ese país superaron los 700 millones de euros en 2021.

Otras firmas del sector textil y la moda se han sumado también a los cierres de tiendas en Rusia como Nike, Adidas, Mango o Burberry. "El grupo H&M está muy preocupado por los trágicos acontecimientos en Ucrania y simpatiza con los afectados. La compañía ha decidido suspender temporalmente todas las ventas en Rusia", indicó en un comunicado.

Otras multinacionales de diversos sectores se están sumando paulatinamente al cierre o paralización temporal de su actividad en Rusia. En la mayoría de los casos, los motivos principales apuntan a las sanciones anunciadas y a los problemas que surgen con las cadenas de suministros, así como a actos de protesta por la invasión de Ucrania. Apple, Disney, Volvo, Volkswagen, Toyota, BMW, Airbus, Grupo ING, BP, Shell, Maersk, Netflix, Apple, Microsoft o Ikea integran algunos de los ejemplos que han decidido suspender su actividad en el mercado ruso.

Por contra, otras grandes empresas como Coca Cola, McDonalds o Starbucks por el momento no han paralizado su actividad, ni han cerrado sus establecimientos en Rusia. Sobre el territorio ucraniano en conflicto, Inditex posee 79 tiendas repartidas entre las ciudades de Kiev, Jarkov, Leópolis, Odesa, Dnipró y Jerson, cerradas por motivos de seguridad.

Por marcas, Zara dispone de 11 tiendas (6 de ellas en Kiev), Pull&Bear gestiona 16 establecimientos, Massimo Dutti tiene 8 tiendas; Bershka, con 16; Stradivarius, con 14; Oysho, con 9; Zara Home, con 4 y Uterqüe, con una tienda, completan la lista. El principal competidor de Inditex también cerró días antes sus tiendas en Ucrania por motivos de seguridad. Llegó a ese país en agosto de 2018 con una primera tienda en la capital.