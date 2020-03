Ryanair anuncia un ERTE o 'vacaciones sin pagar' para su plantilla en España

Ryanair, la aerolínea irlandesa, ha anunciado como consecuencia de las restricciones a los vuelos por la crisis del coronavirus un Expediente de Regulación Temporal de Empleo, ERTE, para su plantilla en España, ademas de otras fórmulas más controvertidas: instar a sus empleados a cogerse un permiso de vacaciones sin pagar, algo que en inglés se conoce como unpaid leave.

Así lo confirman tanto varios trabajadores de la compañía aérea como fuentes del sindicato Sitcpla. La empresa, consultada por La Información, no ha hecho de momento declaraciones. Según los testimonios recabados, este mismo viernes se habría producido una videoconferencia entre la dirección de Recursos Humanos de la aerolínea y las organizaciones sindicales Sitcpla y USO. La reunión no ha terminado bien. Uno de los que ha tomado la palabra ha sido el abogado de la firma, algo que no estaba previsto y que ha provocado el final del encuentro, de acuerdo con la versión de los representante de los trabajadores.

"La costumbre de esta casa dublinesa no contempla la cobertura que tenemos en Europa continental con los EREs o ERTEs: allí creen en el despido libre", lamentan las mismas personas consultadas. Las medidas temporales de regulación de empleo parecen inevitables estos días entre las compañías aéreas, ya que cada día más países restringen vuelos con España: este mismo viernes Iberia ha anunciado un ERTE ya que tiene prácticamente el 90% de su flota paralizada.