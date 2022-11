Ryanair tuvo un beneficio neto de 1.371 millones en un año lleno de huelgas

La aerolínea irlandesa de vuelos económicos Ryanair informó este lunes de que obtuvo un beneficio de 1.371 millones de euros netos en el primer semestre fiscal (abril-septiembre), frente a las pérdidas de 47,6 millones registradas en ese mismo periodo en 2021. La compañía radicada en Dublín atribuyó esta "fuerte ganancia", entre otros factores, a su alta "fiabilidad operativa", al repunte del tráfico de pasajeros y al aumento del precio de su tarifa aérea media durante la pasada temporada veraniega. Un incremento de la rentabilidad que tiene lugar en un año donde las huelgas en busca de mejoras salariales no han cesado entre los trabajadores de la aerolínea. El objetivo de las movilizaciones era retomar las negociaciones para aprobar su primer convenio colectivo en España. La firma low cost es la única aerolínea internacional que carece de este acuerdo marco.

Ryanair destacó hoy en un comunicado que transportó 91,1 millones de usuarios en el primer semestre de 2022, el 143% más que hace un año, lo que confirmó la "sólida" recuperación del sector tras la crisis sanitaria. Asimismo, el precio del billete subió un 7% en ese periodo, mientras que entre los meses de julio y agosto lo hizo un 14% respecto a 2021, lo que "compensó" la caída experimentada durante el primer trimestre de este año por la guerra en Ucrania.

En este contexto, Ryanair ingresó 6.620 millones de euros entre los pasados meses de abril y septiembre, el 207% más que en 2021, tras la apertura de 15 nuevas bases de operaciones y 770 rutas adicionales. Los ingresos auxiliares, que incluyen las ventas a bordo, recargos por equipaje o tarifas de embarque con prioridad, y que representan casi el 25% de toda la facturación, también subieron un 66%, hasta los 1,166 millones de euros, señaló la aerolínea.

Por otra parte, sus gastos operativos aumentaron un 126% en el primer semestre, hasta los 4.980 millones de euros, señaló Ryanair, la aerolínea líder en Europa del sector de vuelos económicos. De cara al resto del ejercicio fiscal, Ryanair indicó que la recuperación "sigue siendo frágil" y puede verse afectada por la aparición de nueva variantes de la covid y "eventos geopolíticos adversos", como la evolución del conflicto en Ucrania.

No obstante, avanzó que las reservas de billetes anticipadas se mantienen al alza desde octubre y de cara a los periodos vacacionales de otoño y a la Navidades. "Esperamos evitar los confinamientos provocados el pasado año por ómicron, que dañaron las Navidades si apenas previo aviso. Como es normal en este periodo del año, no podemos predecir los resultados del cuarto trimestre, que es, normalmente, el más débil y que en esta ocasión no coincide con la Semana Santa", precisó Ryanair.

Por ello, señaló que la previsión de tráfico para todo el ejercicio fiscal es "modesta" y se sitúa en los 168 millones de pasajeros, el 13% más que antes de la pandemia de coronavirus. Respecto a las ganancias, Ryanair aseguró hoy que podría lograr unos beneficios anuales al final del próximo marzo de entre 1.000 y 1.200 millones de euros, si bien esta estimación dependen "en gran medida" de que no se produzcan "eventos adversos este invierno".

"Las preocupaciones por el impacto que puede tener la recesión y el aumento de la inflación sobre el modelo de negocio de Ryanair se han exagerado enormemente en los recientes meses", afirmó en la nota su consejero delegado, Michael O'Leary.