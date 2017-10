S&P señala que MásMóvil y otras telecos pequeñas presionarán precios a la baja

Los ingresos del mercado español de las telecomunicaciones crecerán en torno a un 2% y 3% en los dos próximos años, según la agencia de calificación de riesgo Standard & Poors (S&P), que no descarta que operadores más pequeños, como MásMóvil, puedan presionar a la baja los precios.



"Esperamos un comportamiento racional por parte de los grandes operadores, pero dado los precios relativamente altos del mercado español no descartamos el riesgo de presiones en los precios, especialmente si los actores más pequeños se vuelven más agresivos", asegura S&P en un informe hecho público hoy.



En este sentido, la agencia ha destacado concretamente cómo MásMóvil "está forzando a otros actores a revisar sus ofertas móviles de bajo coste". El crecimiento en los ingresos previsto para los próximos dos años se basa, según S&P, en el "alto grado de convergencia" de los operadores presentes en España y de la inversión en fibra ya conseguida, que traerá consigo un nivel de inversión menor comparado con lo requerido en muchos otros países europeos.



Telefónica se mantiene como el operador con mayor cobertura en fibra del mercado, por lo que la agencia prevé requisitos de inversión más bajos comparado con otros actores similares europeos.



El acuerdo alcanzado por Vodafone para acceder a la fibra de Telefónica limitará probablemente sus inversiones también, según S&P, que prevé que Orange mantendrá su inversión en fibra propia y destinará aproximadamente el 20% de sus ingresos a inversiones.



La agencia crediticia destaca el gran despliegue de fibra en España, con una cobertura del 63% de los hogares en 2016, lo que se debe, según S&P, a unas condiciones más favorables y una mano de obra más barata, lo que hace que las inversiones en fibra por hogar sean menos caras que en otros mercados de Europa occidental.



En el informe, en el que se analiza la situación del sector de las telecomunicaciones en los cinco principales países europeos, se ha destacado el creciente número de suscriptores de televisión de pago en España.



La penetración de la televisión de pago ha crecido de casi el 27% en junio de 2016, un 10% más que el año anterior, según S&P, que estima que en 2017 será de un 40% aproximadamente.



En cuanto al sector europeo en general, S&P destaca que Europa tiene un mercado de las telecomunicaciones "altamente fragmentado", por lo que el precio, la competencia, las infraestructuras y las necesidades de gasto de capital "varían ampliamente".



Para los próximos dos años, la agencia prevé que el crecimiento de los ingresos de las principales operadoras de telecomunicaciones se sitúe entre plano o en el rango inferior de un dígito.



Tras destacar que "aún es difícil" cuantificar la magnitud de impacto del Brexit, S&P cree en general que creará "un freno" en el sector británico de las telecomunicaciones. "Hemos visto ya caídas de los ingresos de los clientes del sector público y, aunque el segmento de consumo minorista no debería verse considerablemente afectado, vemos riesgos procedentes de los clientes comerciales si algunos empresas se trasladan y otras reducen sus inversiones".