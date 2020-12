Oliu busca un giro para que Sabadell sea banco comprador en la ola de fusiones

Sabadell ha comenzado a sentar los pilares para el desarrollo de su estrategia en solitario tras el fracaso de la fusión con BBVA hace unas semanas. La entidad catalana ultima un giro en su negocio que le permita dejar atrás la posición de potencial 'comprado' y pasar a ser el 'comprador' en una hipotética operación de esta nueva ola de fusiones. Por un lado, llevará a cabo un cambio en la cúpula con la salida de Jaime Guardiola, actual consejero delegado, que será sustituido por el hasta ahora presidente de SDIN -la antigua promotora participada por el banco- César González-Bueno. Este cambio, que llevaba meses sobre la mesa, irá acompañado de otros como la redacción de un nuevo plan estratégico apoyado en la digitalización con el fin de aumentar la rentabilidad.

El plan digital de cada entidad es clave en estos nuevos procesos de concentración y Sabadell quiere aprovecharlo como una ventaja competitiva. El fichaje de González-Bueno es la piedra angular de esta estrategia, pues fue el banquero que aupó a ING, banco digital por excepción, en España, por lo que se conoce muy bien la forma de actuar de este tipo de negocio. El futuro consejero delegado de la entidad -proceso que se cerrará en las próximas semanas- tiene una probada trayectoria en transformaciones estratégicas y en la banca minorista, dos puntos claves del nuevo rumbo de Sabadell.

Este proceso conllevará, además de las 1.800 salidas pactadas con los sindicatos la pasada semana, nuevos procesos de 'adelagazamiento' de la capacidad instalada de la entidad. Es decir, nuevas reducciones en el número de oficinas y trabajadores en pro de un aumento de la rentabilidad de la entidad. Cabe recordar que este indicador es clave para la viabilidad de un banco, por lo que aumentar el porcentaje actual es necesario de cara a iniciar un nuevo camino en solitario.

La salida de Guardiola lleva varios meses sobre la mesa e incluso el propio ejecutivo, confirman fuentes financieras, veía la fusión con BBVA como el momento idóneo en el que decir adiós al banco catalán. Por ello, durante semanas, y pese a que durante las negociaciones la posición de ambas entidades estaba en las antípodas, Guardiola trataba de acercarlas para conseguir un acuerdo que le diera una salida. Una salida que, por otra parte, le permitiría cobrar los más de 24 millones de euros que tiene acumulados en su plan de pensiones.

Guardiola se irá de la cúpula de Sabadell con un plan de pensiones de 24,1 millones

En el lado opuesto estuvo desde el principio de las negociaciones el actual presidente y máximo ejecutivo de la entidad ,Josep Oliu. El catalán no era partidario de 'regalar' el banco a BBVA y pidió incluso una silla como copresidente del banco resultante, algo que el propio Banco Sabadell no tenía muy claro que fuese a ser aceptada por sus interlocutores. Ahora, Guardiola estaría buscando seguir en el consejo de administración de Sabadell pese a abandonar su cúpula, una decisión que, de acuerdo con fuentes financieras, aún no ha sido adoptada.

Pero la salida de Guardiola podría no ser la única que se espera para las próximas semanas. Fuentes financieras señalan a La Información que el consejo de administración del banco se está preparando para más movimientos en el corto plazo. En este sentido, se apunta a la eventual salida en los próximos meses del actual vicepresidente Javier Echenique, quien llegó al Sabadell en 2010 a raíz de la absorción del Banco Guipuzcoano, del que era su presidente.

Nuevo plan estratégico

El nuevo plan estratégico se basa en la digitalización de la entidad y la continua reducción de costes. Para conseguirlo, además del adelgazamiento de la capacidad instalada, se plantea la desinversión de activos no estratégicos, como el problemático TSB -filial británica- o el negocio en México. Además, el banco catalán busca una alianza de carácter específico en determinados segmentos de negocio con un banco internacional, tal y como ya señaló este medio.

En este sentido, y con el mercado francés en mente, Sabadell estaría interesado en un intercambio de acciones que le permita reforzar el proyecto en solitario que emprende tras la fallida operación con BBVA. El preferido tras los primeros contactos sería el galo Crédit Agricole, que le permitiría conseguir sinergias en ingresos. La entidad francesa tiene en la actualidad una joint venture con Bankia orientada al segmento de crédito al consumo que tendrá que ser rescindida tras la fusión de ésta última con Caixabank. Una oportunidad perfecta para Sabadell.