Sabadell se sube a la ola de los despidos: perfilará su ajuste a mitad de este año

Banco Sabadell se sumará pronto a la ola de despidos que está arrasando en las principales entidades españolas. Primero fue el anuncio del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) más grande de la historia bancaria por parte de CaixaBank; después le siguió BBVA y, ahora, hará lo propio el banco catalán. Su consejero delegado, César González-Bueno, cree que esta industria es cada vez más compleja, lo que lleva a la imprescindible revisión de la estructura de gastos. Aunque crecer solamente por la vía de los ingresos sería lo ideal, no queda más remedio que recortar por la parte de costes. "Estamos abocados a buscar la rentabilidad del banco por todas las vías, incluyendo una reducción del número de empleados", ha defendido el nuevo capitán de la entidad en la presentación del Plan Estratégico 2021-2023.

Al final, como toda empresa, Banco Sabadell se debe prácticamente al 100% a los inversores y accionistas, a los que ha prometido un retorno sobre capital tangible (ROTE) de al menos el 6% al término del trienio, lo que implicaría un beneficio de unos 670 millones de euros. González-Bueno ha reconocido que es una meta muy ambiciosa y que no será tarea fácil de alcanzar, sobre todo porque parte de una ratio del 0,02% a cierre de 2020 o del 1,25% anualizado en el primer trimestre de 2021. Para poder dar pasos hacia este objetivo, irremediablemente la entidad deberá perfilar en la segunda mitad de este año, que teóricamente empieza el próximo mes de julio, un plan de eficiencia que tendrá "múltiples elementos" y que incluirá un recorte de la plantilla. Prevé ejecutarlo en el primer trimestre de 2022. El objetivo es, al menos, lograr un ahorro de costes adicional de 100 millones de euros.

Este ajuste, cuya afectación podría alcanzar a unos 1.000 empleados, se producirá paralelamente al plan de bajas y prejubilaciones para 1.800 personas completado recientemente, que derivó en un ahorro de 140 millones de euros. Unido al resto de programas de eficiencia ya anunciados, como el de TSB de 70 millones de euros, la entidad pretende rebajar la base de costes a 2.900 millones de euros sus costes en 2023. Esta situación derivaría en una mejora del coste total sobre el volumen de negocio de 25 puntos básicos, pasando del 1,1% en 2020, hasta el 0,8% ya en 2023.

Uno de los debates que ha irrumpido vigorosamente entre el público ha sido el que enfrenta a estos grandes planes de reducción de la plantilla de los bancos en miles de empleados, con los salarios que reciben aquellos que se colocan en la primera línea de mando. Las críticas no solo llegan de los representantes de los trabajadores, sino que también se han unido ya varios miembros del Gobierno: La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño; la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el presidente, Pedro Sánchez; o el secretario general del Tesoro, Carlos San Basilio.

Si un banquero considera que su obligación es hacer un ajuste de costes y se le dice que si lo hace va a ganar menos, seguramente cambiará de criterio.

González-Bueno percibirá un salario fijo de 2 millones de euros este año, al que puede sumar un variable de 1,2 millones en función de objetivos. A pesar de esta cifra, el consejero delegado de Banco Sabadell ha sido tajante: "No nos ponemos a nosotros mismos los sueldos, estaría bien. Lo ha dicho todo el mundo ya y lo repetiremos hasta la saciedad. Hay pocos mecanismos más supervisados que las retribuciones de los banqueros". Aunque ha reconocido que su sueldo es "muy superior" al de la media de los trabajadores en España, no ve acertado que esta variable se relacione con los ERE. "Es llevarlo al extremo. Si un profesional de banca considera que su obligación es hacer una reestructuración de costes y se le dice que si la hace va a ganar menos dinero, seguramente cambie de criterio. Me preocuparía muchísimo la profesionalidad del banquero", ha subrayado.

Se había preparado para una situación peor en morosidad

Otro de los temas recurrentes en la banca desde que estalló la crisis del coronavirus es la morosidad, ese 'fantasma' que se espera que aparezca una vez se levante el escudo público sobre los clientes. Para hacerle frente, las entidades han ido realizando dotaciones, la mayoría se constituyeron en 2020. El año pasado, Banco Sabadell provisionó unos 700 millones de euros por Covid-19. El director financiero de la entidad, Leopoldo Alvear, ha indicado junto a González-Bueno que el pensamiento general era que el escenario iba a ser peor. De hecho, han asegurado que en países como Reino Unido se está planteando la reversión de dotaciones por haberse excedido en prudencia. "Nos hemos preparado para algo que era peor de lo que finalmente se está materializando", han aseverado.

Para el banco, las medidas de apoyo público han funcionado, sobre todo las prórrogas en el pago de los préstamos. Alvear ha relatado cómo ha evolucionado el libro de moratorias. En Banco Sabadell ha vencido ya casi el 50% de la cartera de créditos con moratorias y la morosidad es del 13%. "Dicho así parece una cifra elevada, pero no si se contextualiza. Es más, en realidad un 90% de de la parte clasificada como morosidad es subjetiva, porque está apuntadas así por haber sido reestructurada y no porque el cliente lleve más de 90 días sin pagar", ha remarcado Alvear. Adicionalmente, el director financiero del banco confía en que la parte de más riesgo ya haya vencido, que fue la correspondiente a los clientes que tuvieron dificultades de pago desde el comienzo de la crisis.

Por cada euro del Fondo UE, la banca pondrá hasta cuatro extra

Durante la presentación del Plan también se ha hablado del Fondo de Recuperación Europeo de 140.000 millones de euros que recibirá España, que se espera que respalde el crecimiento del tejido productivo nacional. De ahí que Banco Sabadell apueste por dar un giro a su negocio digitalizando prácticamente al 100% la banca retail y tratando de centrarse en seguir captando cuota de mercado en el segmento de empresas. Actualmente cuenta con una penetración del 40%. Su intención es financiar este crecimiento mediante el desapalancamiento de la exposición en el extranjero, que se reducirá en un 20% durante la aplicación de esta nueva estrategia.

El banco ha querido lanzar una bala en favor del sector en relación a su papel con estos fondos. "Vamos a hacer de banco", ha dicho. Además de la capacidad de cristalizar proyectos conjuntos y ayudarles a crear relaciones, las entidades financieras tienen el potencial de multiplicar cada euro de las ayudas, por tres o cuatro euros adicionales. Así, según cálculos internos de Banco Sabadell, la inversión que le generará al conjunto de la banca española estos fondos ascenderá a unos 125.000 millones de euros.

Los ejes del plan:

La entidad se centrará en el negocio de empresas, captando a autónomos y reduciendo los costes del servicio para los mismos, así como ofreciendo soluciones especializadas para pymes y elevando la cuota de cartera entre los clientes preferentes, es decir, las grandes compañías. Al contrario, acometerá una enorme transformación en su banca retail. Banco Sabadell digitalizará al 100% los procesos de préstamos al consumo, medios de pago y cuentas corrientes, mientras que la comercialización de hipotecas, productos de ahorro, inversión y seguros se ajustará a un modelo mixto de distribución.

Por otro lado, la división de banca corporativa mantendrá su estructura, pero funcionará como refuerzo para la banca de empresas. Respecto a sus negocios en el exterior, sin tener en cuenta TSB, el banco pondrá el foco en optimizar su uso de capital. Para su filial británica, el banco estima un "excelente" comportamiento, gracias al negocio de hipotecas, financiándose con sus propios depósitos. Entiende que en Reino Unido se experimentará un mayor apetito en préstamos con garantía inmobiliaria y menor en consumo. TSB se centrará en ofrecer nueva financiación, focalizado en productos de menor riesgo y menor consumo de capital. "No está venta, no tiene ningún sentido desprendernos de esta esta filial ahora. Nos va a dar muchas alegrías", ha sentenciado el consejero delegado de Sabadell.