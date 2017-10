Sabadell vende su plataforma de gestión hotelera por 630 millones de euros

Banco Sabadell ha comunicado, a través de un hecho relevante a la CNMV, que su filial Hotel Investment Partners ha vendido su plataforma de gestión hotelera, HI Partners Holdco Value Added, a Halley Holdco, entidad controlada por fondos asesorados por filiales de The Blackstone Group.



El importe de la operación asciende hasta los 630,7 millones de euros, aunque la cifra definitiva dependerá de eventuales ajustes no relevantes y está condicionada a la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).



La operación, en caso de ser aceptada por Competencia, otorgará al banco español una plusvalía neta de 55 millones de euros en los resultados de este ejercicio y generará 22 puntos básicos de capital de nivel 1 ordinario (CET1) en la posición de capital regulatorio de Banco Sabadell a 31 de diciembre de 2017.