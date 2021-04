Sabadell descarta la venta del británico TSB: "No es momento de desinvertir"

No se vende. Se queda. El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha revelado hoy que la entidad ya no se plantea la venta del británico TSB, que acaba de regresar a beneficios en el primer trimestre de 2021. "He tenido la oportunidad de estar en el consejo de TSB durante un año. Cuentan con una marca buena, especializada en hipotecas y tienen una trayectoria en ajuste de costes que es sana. El consejo, a propuesta nuestra, ha ratificado que no vamos a emprender un proceso de venta de TSB. Este no es un momento para una desinversion. Vamos a apoyar su consolidación", explicó González-Bueno y emplazó a la presentación del Plan Estratégico del banco el próximo 28 de mayo para dar más detalles.

El primer ejecutivo del banco ha justificado el giro sobre la postura de Sabadell en el punto de inflexión que ha registrado la entidad británica y en que haya adelantado su plan de reestructuración en un año frente a lo previsto. "Se han enfocado en hipotecas, su negocio core, y el plan está dando resultados mejores de los anticipados. Nos ha llevado a considerar la necesidad de mantener TSB porque creemos que es una buena franquicia y que va a seguir mejorando. Lo que ha habido es un conocimiento más cercano, en parte por mi participación activa en el consejo y han adelantado un año la reestructuración", añadió González-Bueno.

El beneficio neto del Sabadell ascendió a 73 millones de euros a cierre de marzo de 2021, siendo el resultado a nivel ex TSB de 71 millones de euros, ya que su filial en Reino Unido ha contribuido con un resultado al grupo de 2 millones de euros a los beneficios. TSB, por sí solo, logró 10 millones en beneficios y vuelve a números negros después de tres años. "Tiene buena pinta. Somos optimistas en que la tendencia va a ser creciente para este año por la evolución de los volúmenes, pero no podemos dar guidance (previsiones)", apuntó el banquero que ha sido consejero de TSB desde marzo de 2020, antes de ser nombrado CEO en el Sabadell.

El margen de intereses de TSB se sitúa en 236 millones de euros, reduciéndose así un -2,6% interanual por una bajada de los tipos de interés en el Reino Unido y por el efecto negativo del tipo de cambio, a pesar del buen comportamiento de los volúmenes en el año. "En el trimestre presentó un crecimiento del 4,2% derivado del incremento de los volúmenes de hipotecas y apoyado en la apreciación de la libra", según el banco.

Costes, problema estructural

Banco Sabadell acaba de cerrar un proceso de ajuste de empleo en su red que ha supuesto la salida de cerca de 1.800 empleados del banco en el primer trimestre de 2021. Sobre la posibilidad de seguir adelgazando su red, González-Bueno no lo descartó, aunque recordó que por el momento no es momento de hablar de ello y dará más detalles el 28 de mayo. "Los costes son un problema estructural en el sector y hay un cambio notable en los hábitos de consumo", justificó el responsable del banco.

El ex ejecutivo de ING y Novacaixa tuvo buenas palabras, no obstante, con los trabajadores del banco tras su reciente llegada al Sabadell. "Lo más positivo que me he encontrado es la gente. He visto resiliencia, un equipo sano que no echa culpas a otros. Esto se explica se ha sufrido, como refleja la cotización de la acción. Hay una fuerza comercial admirable", declaró.