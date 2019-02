Sacyr aumenta las inversiones a costa de engordar su deuda un 18% en un año

Sacyr ha cerrado el 2018 con una subida de las inversiones hasta llegar a los 1.112 millones de euros a costa de aumentar la deuda en más de un 18% en solo un año, tal y como señala la propia compañía a la CNMV. A finales de 2017, el indicador de la deuda se situaba en los 907 millones y desde entonces se ha incrementado.

Entre las razones por las que se ha producido la subida de este indicador es el resultado financiero, lo que ha ayudado con un aumento de la deuda en 247 millones de euros, según los mismos datos. Además, dentro de las inversiones que han propiciado tal incremento, se encuentra la devolución de los anticipos en Panamá, con unos 206 millones de euros.

Mira también Sacyr no espera más y ejecuta la venta de Itínere a Corsair por más de 200 millones

En cuanto a beneficio, la constructora que capitanea Manuel Manrique consiguió durante 2018 una cifra positiva de 150 millones de euros, lo que supone un aumento del 15% respecto a 2017. Un aumento que se queda lejos del de la cifra de negocios que alcanzó los 1.713 millones, un 40% más que el ejercicio anterior, cuando se quedó en los 1.225 millones.

Al hablar del Ebitda, las cuatro divisiones de Sacyr han conseguido números positivos. En concreto, ingeniería e infraestructuras creció un 82%, concesiones un 17%, servicios un 14% y la parte industrial un 5%.

Por áreas geográficas, se lleva la palma Europa, con un 59%; justo por detrás se sitúa América, con un 38% de la cartera; y el 3% restante está ubicado en otros continentes. Por actividades, en Infraestructuras los contratos internacionales representan el 88% del total; en concesiones, el 82%; en servicios, el 29%; y en industrial, el 11%.

De acuerdo con lo positivo de los datos, Sacyr ha señalado que reiniciará la política de dividendos. Ya en 2018, la compañía entregó dos "scrip dividend", que sumaron una remuneración de 0,103 euros por acción.

Estos resultados salen a la luz el mismo día en el que la compañía que capitanea Manuel Manrique ha anunciado la venta de la participación del 15,5% que ostentaba en la compañía de autopistas Itínere a uno de los fondos que gestiona Corsair por un importe de 202 millones de euros. La operación se ha registrado este mismo jueves, solo dos días después de que la Corte de Arbitraje de Madrid estableció nuevas medidas que impedían a los fondos de Corsair tomar la participación de Gateway hasta que no se pronunciase sobre el contencioso que esta firma mantiene con Globalvía en su puja por hacerse con el control de Itínere. Sin embargo, Gateway ya se había deshecho de sus participaciones en la compañía, por lo que esta modificación no le afectaría al no tener carácter retroactivo.