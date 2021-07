Sagardoy e EY se unen para lanzar un Instituto sobre el mercado laboral

Sagardoy Abogados y la consultora EY se han unido para crear el Instituto EY – Sagardoy Talento e Innovación que tiene como objetivo desarrollar ideas sobre el mercado laboral. Según han informado ambas firmas, despliegan esta "novedosa iniciativa con el propósito de contribuir a la mejora del desarrollo económico y social de España".

En concreto, tienen como objetivo general impulsar el talento y la innovación como "base generadora de ventajas competitivas" ante los retos y oportunidades a los que se enfrenta el mercado laboral español. Para ello el Instituto cuenta con un Consejo Asesor, integrado por expertos de reconocido prestigio en el ámbito de la gestión empresarial, jurídico, académico y el diálogo social.

Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE y ex ministra de Empleo y Seguridad Social, ejercerá la presidencia del Instituto, mientras que Juan Antonio Sagardoy, presidente de Honor de Sagardoy Abogados, ejercerá el mismo cargo en el Instituto. Otros nombres destacados en el Consejo Asesor son Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research; Cándido Méndez, ex secretario general de UGT; o Francisco Pérez de los Cobos, ex presidente del Tribunal Constitucional y catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

El Instituto operará como foro de ideas en materia de relaciones laborales, políticas de empleo -en sentido amplio-, así como de prácticas de recursos humanos, todo ello desde dos funciones fundamentales: una función prospectiva, analizadora de los cambios experimentados por el mercado de trabajo y por la normativa laboral y de empleo, para completarse con una función propositiva, que permita canalizar las necesidades identificadas por la práctica laboral, la jurisprudencia y la empresa con una visión actual y de futuro dentro del actual escenario laboral y económico que se caracteriza por las constantes transformaciones que imponen diferentes factores como son la globalización y digitalización de la economía, la demografía, la transición energética.

Entre las actividades a desarrollar por el Instituto destacan: el análisis periódico de la evolución del mercado de trabajo y la puesta en valor de las mejores prácticas de gestión de personas en las empresas; la recopilación y publicación de las principales novedades normativas y jurisprudenciales en materia laboral y de empleo; la organización de encuentros informativos y la elaboración de estudios de análisis en materia de gestión del talento y de las personas, las relaciones laborales, las políticas activas de empleo y Seguridad Social y todo ello desde una perspectiva de innovación y de impulso a la adaptación a las nuevas realidades socioeconómicas y laborales.