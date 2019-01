Sánchez deja sin dinero a las Cámaras tras la guerra de Bonet a los separatistas

Los Presupuesto Generales del Estado no contemplan ni una sola partida destinada de forma directa a las cámaras de comercio, muchas de las cuáles están en serios problemas financieros ante la falta de recursos para realizar sus programas de apoyo a las empresas, tanto a nivel interno como de cara a su internacionalización. Así lo ha denunciado este martes el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, que siempre ha sido uno de los mayores defensores de la unidad del mercado español y ha mantenido una dura batalla contra el separatismo y el independentismo catalán.

El líder empresarial catalán, que acaba de repetir en su cargo al frente de las cámaras, se ha mostrado muy dolido con un Gobierno que se beneficia en todo momento del carácter público de este tipo de instituciones, pero que no les tiene en cuenta a la hora de aportar unos mínimos recursos que ayuden a sufragar su funcionamiento básico. “Las cámaras siempre han sido un elemento vertebrador del país frente a los movimientos separatistas y han defendido los valores que han llevado a España a lograr su éxito, como la Constitución del 78, la Monarquía, la unidad del mercado y la economía social, la Unión Europea y el Estado de las autonomías, que son muy útiles siempre que no abusen de sus competencias”, ha apostillado

El anterior Gobierno socialista eliminó el recurso cameral y la obligación de todas las empresas a pagarlo para financiar a este tipo de instituciones en diciembre de 2010, pero una ley posterior del año 2014 (ya con el Gobierno del PP) recuperó su validez, sin cotizaciones obligatorias, pero reconociendo su parte pública y “la adscripción universal” de las empresas. “Esa norma no impide que las Cámaras tengan una partida presupuestaria para financiar sus labores de apoyo al sector público, pero no se han planteado en este Presupuesto”, explicó.

Fuentes cercanas a todo este conflicto han advertido que no se trata de aportar fondos concretos para la internacionalización, ni para repartir entre las empresas, algo que ya se hace mediante la coordinación el ICEX, la CEOE y las propias Cámaras, a modo de “órgano tripartito”, sino de tener ciertos recursos para financiar su estructura organizativa. De hecho, en los Presupuestos sí se contemplan tres proyectos en los que participan las cámaras de comercio junto con otras entidades públicas, en temas de tecnología, digitalización o formación, pero no hay ni una sola partida para compensar su funcionamiento. "Esta semana misma estamos acompañando a políticos en tareas de promoción exterior y my pronto de nuevo con los Reyes, pero nadie nos aporta nada por esto, pese a que una parte de nuestra actividad es pública", señalan.

Desde la Cámara de España y la red de 85 instituciones camerales que hay en España se tramitan sobre todo programas plurianuales europeos (2014-2020) de ayudas a las salida al exterior de las pymes españolas y su modernización (fondos Feder y Fondo Social Europeo sobre todo) por más de 410 millones de euros, “pero eso no se tiene en cuenta a la hora de hacer los Presupuestos”, advierten desde la institución. “Dentro del tripartito de apoyo a la internacionalización hemos organizado más de 100 encuentros empresariales y apoyado a la creación e 11.000 empresas”, ha advertido Bonet, que cree que dentro de su labor consultiva, “los empresarios debemos ayudar a que los políticos no se equivoquen y ayuden a consolidar un modelo económico español que tiene condiciones para ganar”.

"No sobran cámaras, pero deben reorganizarse"

Todos esos logros de las cámaras de comercio son los que a juicio de José Luis Bonet están ahora en tela de juicio, dado que la falta de recursos hace que muchas de las 85 instituciones de la red tengan ahora serios problemas financieros. El responsable cameral y copresidente de Freixenet admite que, a pesar de que la ley del PP de 2014 supuso una refundación de las cámaras, todavía no están presentes en su tejido todos los grandes empresarios del país, “pero seguiremos trabajando para que estén”, advirtió en presencia del nuevo líder de la patronal, Antonio Garamendi, que le ha presentado este miércoles en un evento en Madrid organizado por Nueva Economía Forum y le ha calificado como “su maestro” en el mundo empresarial.

Bonet apostó por una mayor coordinación con las patronales, si bien se negó a reconocer que hay un exceso de cámaras en España, a pesar de sus problemas de funcionamiento y falta de recursos. “La clave de todo está en la cooperación público privada y en la capilaridad de la red”, señaló, para admitir después que tal vez sea necesaria una reorganización interna de este tipo de instituciones, si bien le dejó esa patata caliente a los órganos tutelantes, que no son otros que las comunidades autónomas, normalmente a través de sus consejerías de Economía. “Se puede plantar crear mancomunidades de servicios o acciones similares, según los casos, pero el problema no es que haya demasiadas cámaras”, aseveró.

El líder cameral aseguró que en España “hay muchas oportunidades para ir a más” y que, frente a los problemas de otros países europeos, la economía española sí es atractiva para los inversores internacionales, tal y como han advertido desde el Gobierno en varias ocasiones, con la idea de atraer la inversión de fondos millonarios a nuestro país.