Santander prepara un ajuste del beneficio 'a la americana' en un rango del 50-75%

La banca española mueve ficha por la crisis del coronavirus y sus posibles consecuencias económicas. Las grandes entidades de crédito españolas estudian adelantar provisiones y cargar a las cuentas del primer trimestre, que se presentarán en las dos próximas semanas, la mayor parte de los daños que pueda causar la pandemia del Covid-19. Así, una de los primeros grandes bancos en tomar esta decisión ha sido Santander. La entidad que preside Ana Botín prepara un ajuste 'a la americana' de sus beneficios, en un rango de entre el 50 y el 75% sobre los 1.948 millones de resultado ordinario obtenido en el primer trimestre de 2019, según han señalado fuentes financieras a La Información.

La presidenta del banco señaló durante la última junta de accionistas celebrada el pasado 3 de abril que los resultados ordinarios cosechados durante ese primer trimestre estaban "en línea con el primer trimestre del ejercicio anterior", debido a la influencia limitada de la enfermedad que se ha extendido por todo el mundo. Pese a ello, la entidad estudia, al igual que otras firmas del sector financiero, trasladar la mayor parte de los daños a las cuentas que presentará el próximo día 28. Fuentes oficiales de la entidad han rechazado comentar o cuantificar tal decisión.

Mira también La junta de Santander reelige a Botín... pero le aprieta por su política salarial

Santander cerró el primer trimestre del ejercicio 2019 con beneficios atribuidos de 1.840 millones, después de una provisión de 108 millones, de acuerdo con los datos que facilitó entonces la propia entidad. Por ello, una reducción de entre el 50% y el 75% de esta cantidad daría como resultado unas provisiones 'milmillonarias', que buscan cubrir los posibles daños que pueda ocasionar la pandemia del coronavirus y que aún son imprevisibles, según la propia entidad señalaba hace apenas unos días en su documento de registro único enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Así, la entidad española sigue a las grandes firmas americanas que en los últimos días han presentado sus cuentas trimestrales con importantes rebajas en relación a las cifras conseguidas el año anterior. Es el caso de JPMorgan, que obtuvo un beneficio neto de 2.865 millones de dólares hasta marzo, lo que representa una caída del 69% en comparación con su resultado del mismo periodo en 2019, como consecuencia de las provisiones por riesgo de crédito y debido también el desplome de los precios del petróleo.

Situación similar es la que ha hecho pública Wells Fargo, cuyo beneficio neto en el primer trimestre fue de solo 653 millones, un 89% menos que el curso anterior tras poner en cuarentena 3.100 millones para pérdidas crediticias como consecuencia del coronavirus. Por su parte, Bank of América registró un beneficio neto de 3.541 millones de dólares, lo que representa un descenso del 48,4% con respecto al año precedente, porcentaje que se queda muy parejo al que ha cosechado Goldman Sachs, con unos beneficios del primer trimestre de 1.123 millones de dólares.

Fuentes conocedoras de estas estrategias confirman a La Información que las diferentes entidades bancarias no ven claro dar beneficios que los mercados de capitales no van a valorar en estos momento. Las previsiones macroeconómicas -como las que ha hecho el FMI en los últimos días- ponen de manifiesto la magnitud de una caída en el crecimiento mundial y los bancos se muestran abocados a acompasar el ritmo de la marcha que imponen los grandes organismos supranacionales. Todo ello, acompañado por salvaguardar una imagen frente a la sociedad en momentos tan difíciles.

Por todo ello, y apoyándose en la norma IFRS 9 que permite adelantar los riesgos ante situaciones excepcionales, han tomado esta decisión. Las entidades bancarias utilizan varias herramientas para calcular las cuantías exactas que deben provisionar. En función de unos hipotéticos ratios de morosidad que se manejan de forma interna a cada entidad, se calcula la pérdida esperada y, como consecuencia, las cantidades que es necesario apartar con vistas a ir acumulando un colchón financiero para dotar de crédito a la economía y salvaguardar eventuales pérdidas.

El objetivo del movimiento que estos días se debate en la Ciudad Financiera de Boadilla del Monte es decisivo para entender el baile de resultados bancarios de este primer cierre trimestral del año. Lo que haga el Banco Santander servirá de referencia, según confirman fuentes financieras, para la mayor parte de las grandes entidades españolas. El objetivo común no es otro que evitar daños mayores a futuro "como criterio de prudencia", todo ello también con carácter preventivo de cara a la evolución del resto del año

Las estimaciones para el conjunto de 2020 no son muy halagüeñas, de acuerdo con las advertencias de los organismos internacionales. De ahí que una bajada radical de los beneficios o incluso la llegada a números rojos pudiese acarrear daños irreparables en las cotizaciones en bolsa ya de por sí castigadas en el último mes. Por eso, han decidido no dejar para mañana lo que pueden hacer hoy y aprovechar el momento temprano del ejercicio, cuando todavía las cuentas no están gravemente contagiadas por la crisis, para situar en cuarentena sus beneficios y disponer de provisiones milmillonarias para el futuro. Mejor ir adaptando la foto de los resultados de forma paulatina y espantar sorpresas negativas en el cierre del año.

Las temporada de presentación de los resultados cosechados hasta el mes de marzo comienza la próxima semana. En concreto, el próximo día 23 hará públicas sus crifras Bankinter, a la que le seguirá el propio Banco Santander el día 28 de abril y Bankia al día siguiente. Las últimas grandes entidades en mostrar sus cifras del primer trimestre serán BBVA, Caixabank y Sabadell; las tres lo harán el día 30 de este mes.