Santander cree que un banco malo en Europa no es necesario y sería complejo

"Puede ser una solución cuando se necesite", pero no es el momento. Estas son las palabras de José Antonio Álvarez, Consejero Delegado de Banco Santander, al ser preguntado por la posibilidad de crear un banco malo europeo que propuso el Banco Central Europeo (BCE) hace unas semanas. El ejecutivo del mayor banco de España ha recalcado en un encuentro digital organizado por Esade en el que también han participado Jaume Guardiola, CEO de Sabadell, y Gonzálo Gortázar, CEO de Caixabank, que "los bancos malos si se diseñan bien pueden funcionar, pero el que se ha propuesto yo lo veo complejo".

"No creo que sea relevante ahora", ha destacado, señalando que habrá que verlo a medio plazo, "en un año o año y medio". Por ello, entiende que ahora es el momento de ponerse manos a la obra con las refinanciaciones o reprogramaciones de deuda que necesitan las empresas y, sobre todo, con la tarea de separar aquellas compañías que son solventes y pueden superar este momento de incertidumbre de las que no lo son.

El BCE mantuvo conversaciones de alto nivel con miembros de la Comisión Europea hace unas semanas para abordar la hipotética creación de un banco malo para la eurozona. La labor de esta institución sería absorber los créditos morosos que deje el coronavirus en las distintas entidades. La idea habría causado revuelo en Bruselas al tiempo que ocurría una reacción similar en los bancos que, en líneas generales, manifiestan que no es el momento de llevar a cabo este proyecto.

Guardiola: "Es importante saber cómo va a jugar el ICO"

Las incertidumbres que aún se mantienen sobre la actual situación tampoco se han disipado para la banca. En este sentido, Jaume Guardiola, CEO de Sabadell, señalaba que pese a que el nivel de deuda anterior a la crisis, en general, era bueno para las empresas, muchas necesitarán una especie de reprogramación de los pagos. Por ello, considera importante conocer qué papel va a jugar el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

De forma muy similar se manifestaba Gonzalo Gortázar, CEO de Caixabank, al ser preguntado por la posibilidad de que se den ayudas directas a empresas como está ocurriendo en otras partes de Europa, diferencia que ha sido muy criticada en los últimos días por los empresarios de diferentes sectores en la cumbre empresarial que organiza CEOE. "Las empresas dicen que necesitan ayuda a la inversión, fórmulas híbridas, otro tipo de capital...", señaló. Por ello considera que hay sectores que metece la pena sostener pero que se tiene que hacer sin incrementar la deuda. "La diferencia entre países se matiza con el dinero de la UE", si llega rápido.

Piden que la banca no sea discriminada en los dividendos

Una de las ideas comunes de los tres ponentes ha sido la preocupación por la 'recomendación' de no repartir dividendo que hizo el BCE. "Lo que me preocupa es el tratamiento asimétrico respecto a otros sectores", ha señalado José Antonio Álvarez. Cabe recordar que el supervisor pidió a sus entidades que no repartiesen dividendo con cargo a las cuentas de 2019 ni a las de 2020 al menos hasta el próximo mes de octubre. "Me preocupa que sea solo para la banca", reiteraba para recordar que la reacción de las cotizaciones fue inmediata.

"Me gustaría que fuera a corto plazo y se eliminara la incertidumbre", señalaba el primer espada de Ana Botín, para preguntarse si cada seis meses se va a extender esta 'recomendación' que la banca toma como obligatoria. En este mismo sentido Gortázar abogaba por un punto medio. "Entre todo y nada hay posibilidades", atestiguaba, confiando en que se pueda fijar un porcentaje de pay out para repartir entre sus accionistas. "Una limitación a 0 me parece que no se puede mantener o no se debe", finalizaba.