Santander y BBVA conservan sociedades 'offshore' pese a la política de cierres

Banco Santander y BBVA tienen activas alrededor de una decena de las denominadas entidades en jurisdicciones no cooperativas o en centros financieros 'offshore'. Ambos bancos han venido realizando un profundo esfuerzo de reducción de las mismas durante los últimos años. Hace poco menos de diez años sumaban más de 80 sociedades con esta etiqueta. No obstante, la estrategia de cierre de sucursales y filiales activas en paraísos fiscales prácticamente se ha estancado en 2021, si bien las que se mantienen responden en gran medida a un tema administrativo.

El mandato actual fija el descenso paulatino de la presencia de ambos grupos en territorios de las listas 'negra' o 'gris' en materia fiscal establecidas por las autoridades supervisoras y está expresamente prohibido crear o adquirir entidades domiciliadas en estas jurisdicciones sin autorización específica del consejo de administración. Mientras, siguen marcados procedimientos de inspección en las que tienen operativas y otros controles para evitar riesgos reputacionales, fiscales o legales. Las áreas de auditoría interna realizan las revisiones de los centros financieros 'offshore', unos trabajos que son examinados de forma externa por PwC en el caso de Banco Santander y por KPMG en el de BBVA.

La entidad capitaneada por Ana Botín es la única que ha tomado la decisión de liquidar alguna sociedad 'offshore' durante 2021. El grupo Santander tiene tres sucursales en los paraísos fiscales de las Islas Caimán, la Isla de Man y Jersey. Los balances y cuentas de resultados de estas entidades dependen de sus matrices extranjeras, de modo que la primera tributa con Brasil y las restantes en el territorio donde se encuentran pero supeditadas a Reino Unido, según consta en el informe que recoge las cuentas anuales consolidadas, el informe de gestión y el de auditoría.

Durante el ejercicio 2021, Banco Santander ha liquidado una filial que tenía en la Isla de Man, de tal forma que a cierre del año al grupo solo le quedaba una sociedad de este tipo en Jersey: Abbey National International Limited. El banco no da las cifras concretas de contribución a los beneficios consolidados, si bien señala que ha aportado al resultado de una manera "muy inmaterial". Pese a la liquidación de una de ellas, el banco ha ampliado la plantilla que tiene repartida entre sucursales y filiales 'offshore' en seis personas a lo largo del último año, hasta sumar un total de 147 empleados.

A ellas se les suman dos entidades constituidas en Guernsey, una de ellas en liquidación actualmente, y otra en Bermudas. No obstante, Santander asegura que estas no tienen la consideración de 'offshore' porque operan exclusivamente desde Reino Unido, de forma que son residentes fiscales británicas y están sujetas a su legislación. También tiene inversiones en estas jurisdicciones. Gestiona desde Brasil una compañía de cartera segregada llamada Santander Brazil Global Investment Fund SPC en las Islas Caimán y a la vez participa en este mismo centro financiero en otras dos posiciones, aunque respalda su estrategia asegurando que son "de escasa cuantía".

Por su parte, el grupo presidido por Carlos Torres tiene cuatro establecimientos permanentes en el Gran Caimán -la más grande de las Islas Caimán-, dos de ellas pertenecen a su filial turca Garanti. Para justificar el mantenimiento de estos centros financieros, BBVA se defiende explicando que la actividad de las mismas se limita exclusivamente a la emisión de valores de deuda subordinada y otros títulos de renta fija. Las sociedades son BBVA Global Finance, Continental DPR Finance Company, Garanti Diversified Payment Rights Finance Company y RPV Company.

El grupo BBVA mantiene emisiones agregadas por 2.306 millones de euros a cierre de 2021. Se trata de un importe un 9% inferior al del ejercicio precedente, es decir, unos 227 millones de euros menos. No en vano, a pesar de que ha ido reduciendo la actividad registrada en dos de las filiales 'offshore', ha elevado las operaciones en BBVA Global Finance en un 8,5% y en RPV Company en un 7,5%. Hasta que no venzan, estas sociedades deberán mantener su actividad.

Aunque siguen siendo vistos como territorios 'offshore' y están incluidas en listas tan famosas como la de Oxfam Intermón, las Islas Caimán, la Isla de Man y Jersey han salido de los últimos listados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El más reciente es de noviembre de 2021. De hecho, cumplen con sus estándares en materia de transparencia e intercambio de información con fines fiscales. Tampoco forman parte de la última actualización de las listas negra o gris de la Unión Europea, con fecha de octubre de 2021.

El resto de entidades españolas afirman que no tienen presencia en este tipo de territorios habitualmente revisados con lupa por no cooperar en materia fiscal. Como norma general, CaixaBank evita el desarrollo de su actividad en jurisdicciones que tengan la calificación de paraíso o que utilice estructuras fiscales que impliquen baja o nula tributación. En caso de que la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri tome una participación en entidades domiciliadas en estos países, su protocolo exige un análisis de la motivación económica y el visto bueno de la cúpula.

Banco Sabadell cuenta con una política similar. El grupo tiene el compromiso de no utilizar entidades residentes en paraísos fiscales, salvo que su presencia u operativa responda a motivos económicos y de negocio. Por el momento, la entidad catalana asegura que no cuenta con ninguna sociedad filial residente en territorios 'offshore' o jurisdicciones no cooperativas. Bankinter ni siquiera hace alusión a este tema en la documentación registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al no sentirse identificada.