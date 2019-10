Santander y BBVA esquivan el 'toque' del BCE por tirar el precio de sus hipotecas

El Banco de España abrió ayer a primera hora de la mañana una de sus puertas históricas, la del Paseo del Prado, para recibir al responsable de la supervisión bancaria de Banco Central Europeo (BCE), Andrea Enria. El dirigente italiano participó en una mesa redonda con motivo del quinto aniversario de la Unión Bancaria donde criticó abiertamente la política de precios de la banca. Entre el público, destacaba la figura de directivos de primera fila de las principales entidades españolas, a excepción de los de Banco Santander y BBVA, los dos mayores bancos del país, cuyos primeros espadas no aparecieron por el acto público y solo asistieron a la reunión a puerta cerrada que hubo después.

Tanto los presidentes de CaixaBank, Banco Sabadell y Bankinter, Jordi Gual, Josep Oliu y Pedro Guerrero, respectivamente, como los CEOs de Bankia, José Sevilla; Ibercaja, Víctor Iglesias; y Liberbank, Manuel Menéndez, escucharon con atención durante más de una hora las consideraciones Enria, José Manuel Campa, presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), Margarita Delgado, subgobernadora del BdE y Jean Pierre Mustier, presidente de la Federación Europea de Banca y consejero delegado de Unicredit.

También estuvieron presentes entre el público que asistió al coloquio José María Roldán y José María Méndez, responsables de las dos patronales bancarias españolas, la AEB y la Ceca. De Santander, en cambio, fue Alejandra Kindelán, directora del servicio de estudios y consejera de la división de crédito al consumo del grupo cántabro, quien se llevó el 'toque de atención' del BCE, pues Enria señaló que no entendía "cómo pueden ser rentables" algunas "hipotecas fijas a 20 años" a los precios que se están colocando en la actualidad, en velada referencia a la 'guerra hipotecaria' que están disputando las entidades desde hace unos meses.

El BCE dará más certidumbre a su política de capital

No obstante, a la reunión privada con Enria que tuvieron después los bancos supervisados por el BCE sí que asistieron los CEOs de Santander y BBVA, José Antonio Álvarez y Onur Genç, respectivamente. Esta cita es de carácter anual y, según fuentes financieras, la conversación giró en torno a los niveles de solvencia de las entidades. Los distintos representantes de la banca salieron satisfechos del encuentro pues el supervisor quiere dar más "certidumbre" en sus exigencias de capital.

El 'lobby' bancario se venía quejando desde hace unos meses de la 'subasta al alza' del BCE respecto a los requerimientos de capital. El supervisor recomendaba a las entidades hace unos años mantener una ratio CET1 del 10%, mientras que ahora les transmite que deben elevar el indicador hasta el 12%, lo que, en opinión de la banca, hace desconfiar a los inversores y repercute negativamente sobre la cotización en bolsa del sector, que se encuentra en mínimos.

Enria, que estrenó el cargo el pasado enero, comprende la situación y se mostró a favor de dar "cierta flexibilidad" a la banca en cuanto a las políticas de capital. Las fuentes consultadas precisan que esto no quiere decir que se vayan a reducir las exigencias de capital, pero sí que el BCE no va a subirlas de forma generalizada. Todavía en la parte pública, la número dos del Banco de España, Margarita Delgado, ya había rebajado la presión sobre el sector y destacó la "tremenda mejora" en el capital de las entidades experimentada en los últimos años.

Delgado, no obstante, sí insistió en que los bancos deben fijar precios a sus productos que incluyan todos los costes y riesgos y subrayó la necesidad de reducir el exceso de capacidad del sistema bancario mediante fusiones, la mejor alternativa para reducir gastos a través de recortes de personal y cierre de oficinas. "No he visto ningún caso de negocio (business case) claro que respalde fusiones transfronterizas (...) Esto nos deja la única posibilidad de que se produzcan fusiones nacionales, la mejor alternativa para los bancos si quieren ganar eficiencia y cuota de mercado", dijo la subgobernadora.