Santander calcula que el impuesto resta capacidad de prestar en 50.000 millones

El consejero delegado de Banco Santander, José Antonio Álvarez, advierte al Gobierno. El impuesto extraordinario con el que pretende recaudar 3.000 millones de euros en dos años resta capacidad del sector financiero para dar crédito en unos 50.000 millones de euros. "Es una regla de juego", ha advertido durante la presentación de resultados del primer semestre del año, donde ha asegurado que los primeros que sufrirán serán los accionistas y, después, la economía en general.

Asimismo, ha explicado que la formación de precios en banca es bastante complicado. Existe una guía de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) donde se dice cómo se deberían aplicar. Existen muchos componentes, siendo el más básicos de los componentes el parámetro del riesgo de la operación en el que entra la solvencia del cliente. Otro que se mueve mucho es la prima de riesgo, así como otros gastos vinculados a costes de personal o, también a la inflación. Asimismo, se incluye el coste de riesgo vía provisiones y, por último, los impuestos que se aplican en la cuenta de resultados.

En esta misma línea, Álvarez ha cargado contra el Ejecutivo porque considera que esta medida para solucionar el problema de la inflación no tiene sentido. "La inflación difícilmente se combate con impuestos", ha remarcado el banquero. Además, ha dicho que cuando se generan "cambios súbitos" en las reglas, los inversores recogen ese efecto pidiendo más capital. "Lo primero que más preocupa es que se estigmatiza al sector", ha precisado.

El consejero delegado de Banco Santander cree que si los orígenes de la inflación desbocada están claros, siendo estos los relacionados con los problemas en las cadenas de suministros y la guerra rusa sobre Ucrania, cargar contra sectores específicos solo implica generar un nuevo estigma. Igualmente, ha cuestionado la afirmación del Gobierno cuando dice que lo que se gravará serán los impuestos extraordinarios. "No sé dónde están esos beneficios extraordinarios, al menos que pensemos que el sector va a multiplicar por tres o por cuatro sus ganancias", ha apostillado.

Situación económica compleja

Por otro lado, Álvarez ha relatado la compleja situación económica a la que se enfrenta no solo España, sino en general el mundo. "Hemos tenido una concatenación de hechos, como el Covid, la política monetaria extremadamente expansiva con tipos negativos, bancos comprando bonos y una política fiscal también tremenda", ha relatado. Ahora, cree que los bancos centrales tienen muy pocas opciones para controlar la situación de alta inflación. "Tiene que subir tipos porque si no incumpliría su mandato, pero existe una enorme incertidumbre sobre dónde va a acabar este episodio y si se enquista o no", ha indicado.