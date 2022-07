Santander descarta otro ERE y analiza subir sueldos incluso sin pacto sectorial

António Simões, consejero delegado de Santander España, ha mostrado su cara más amable en una reciente reunión con la representación laboral. El mensaje claro es que no está prevista la destrucción de más empleo mediante Expedientes de Regulación u otro tipo de proceso de reestructuración y, a su vez, ha trasladado su voluntad de analizar cómo mejorar la situación de la plantilla, ya sea a través del Observatorio o tomando la delantera a nivel individual, según han trasladado a La Información fuentes presentes en el encuentro.

Si las discusiones con la Asociación Española de Banca (AEB) no llegan a buen puerto y la mesa del convenio no se abre, la única fórmula que quedaría para elevar salarios es la de la iniciativa propia. Bajo este prisma, UGT ha pedido a Banco Santander que tome la batuta en el Observatorio Sectorial establecido hace ya dos meses y medio entre sindicatos y patronal ante el cambio radical del entorno, algo para lo que no debería encontrar muchos impedimentos al ser la entidad más fuerte dentro de la asociación. En caso de que fracase, el sindicato cree que la entidad debería dar un paso al frente y llevar la iniciativa.

La entidad acaba de anunciar una mejora de salarios a 11.000 empleados en Reino Unido para reducir el impacto de la inflación

Se da la circunstancia de que Santander acaba de anunciar una mejora salarial del 4% para unos 11.000 empleados en Reino Unido para combatir el impacto de la inflación, con efecto inmediato desde el próximo 1 de agosto. Será aplicable en aquellos que ganen menos de 35.000 libras (41.092 euros), si bien este umbral implica que se podrá beneficiar el 60% de la red. Este ajuste supondrá entre 740 y 1.400 libras extra en términos brutos. A ello se la ha de sumar un pago único de 250 libras en febrero y un complemento salarial de 1.000 libras adicionales en marzo. Como consecuencia, la mejora en realidad se acerca al 10%, en línea con el repunte del Índice de Precios al Consumo (IPC).

Tras llegar esta noticia a España, los empleados han sentido decepción. "Nos duele, a todos nos está afectando la inflación", han indicado fuentes sindicales. En cualquier caso, también consideran que demuestra la buena intencionalidad de Banco Santander con respecto a conseguir una mejora para sus plantillas. La diferencia con Reino Unido es que aquí se ha optado inicialmente por la negociación sectorial del convenio y no de manera directa. Hay algunos empleados que llevan diez años cobrando lo mismo, porque a pesar de que teóricamente el sueldo base va subiendo en función del índice de precios, existen una cláusulas de compensación que eliminan esa mejora. Estos complementos no los tienen las entidades de CECA, solo las de AEB.

En todo caso, el banco se ha comprometido a dedicar el presupuesto de 2023 a las personas, a la mejora de los procedimientos y a la tecnología e informática. Asimismo, quiere mejorar el clima laboral, uno de los principales problemas en el día a día de las sucursales. Tras varios proyectos pilotos, de aquí a final de año va a implantar otra nueva sistemática comercial que evitará desatinos como los que se han producido recientemente en algunos territorios en los que se han llegado a pedir primas de seguros inalcanzables por fuerzas de venta.

La preocupación entre los sindicatos cada vez es más aguda debido, fundamentalmente, al poco afán negociador de la patronal. De hecho, han tenido que exigir de forma reiterada a la banca que se les entregue el informe de la situación del sector financiero, pero por ahora no han obtenido respuesta. Aunque las entidades expusieron resumidamente el estudio en la última reunión, siguen si remitir el análisis completo, impidiendo a los sindicatos revisarlo en profundidad. El documento detalla el contexto económico, las expectativas macro, la evolución de los salarios durante los últimos ejercicios, las perspectivas de contratación o los costes laborales actuales y los futuros en base a las tablas salariales.

Por su parte, la plantilla ha propuesto un posible esquema negociador en materia salarial, con recuperación de la parte variable del plus de convenio de 2021 y 2022. Además, pide una compensación para el salario del año pasado con una fórmula a concretar, que podría ser un pago único; y otro método para este ejercicio, donde se urge a rehacer las tablas salarias desde el pasado mes de enero, incluir una cláusula de revisión a final de año en base al indicador con la fórmula que se decida y que esta se aplique también en 2023, así como reconsiderar las dietas, los kilometrajes y el teletrabajo. Y todo ello sin ser compensable ni absorbible.