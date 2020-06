Santander nombrará a William Vereker (JPMorgan) nuevo presidente en UK.

Banco Santander fichará al actual vicepresidente de banca de inversión de JPMorgan en Europa, Oriente Medio y África, William Vereker, como nuevo presidente de su filial en Reino Unido, según informa el medio británico 'Financial Times'. Vereker sustituiría a Shriti Vadera, quien anunció en enero su intención de dejar el cargo este año para unirse a la aseguradora británica Prudential plc, por lo que la entidad inició la búsqueda externa de un sucesor.

Desde Santander no hicieron comentarios, pero según 'FT' la entidad espera recibir la autorización del regulador a finales de esta misma semana. Vereker fichó por JPMorgan solo hace cinco meses. Previamente, fue nombrado enviado especial de Theresa May en la City de Londres en el verano de 2018 para mejorar la relación entre el Gobierno británico y las entidades financieras en el contexto del Brexit, pero perdió el puesto cuando Boris Johnson sucedió a May en julio de 2019.

Anteriormente, fue banquero de inversión durante 30 años en entidades como Schroders, Babcock & Brown, Morgan Stanley, Lehman Brothers, Nomura y UBS. En esta última fue director de banca de inversión entre 2013 y 2018 y coincidió con el exbanquero Andrea Orcel, 'fichaje fallido' del Santander. Vereker también fue candidato para reemplazar a Xavier Rolet como director ejecutivo del London Stock Exchange Group en 2018, pero finalmente consiguió el puesto David Schwimmer (ex Goldman Sachs).