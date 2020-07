Santander, en números rojos: 10.798 millones al dotar el fondo de comercio

Banco Santander se prepara para superar las consecuencias de la Covid-19 y ha cerrado los primeros seis meses del año con unas pérdidas históricas. La entidad cántabra ha registrado durante el primer semestre una actualización del fondo de comercio de sus inversiones históricas y de los activos fiscales diferidos (DTAs), generando un cargo extraordinario sin efecto en caja de 12.600 millones de euros. Este movimiento le ha llevado a los números rojos, con una pérdida atribuida de 10.798 millones de euros hasta junio, tal y como la propia entidad ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este ajuste obedece, de acuerdo con sus palabras, al deterioro de las perspectivas económicas como consecuencia de la crisis de la Covid-19, pero no afecta a la liquidez, al riesgo de crédito ni a la ratio de capital CET1.

Esta dotación se divide en 10.100 millones corresponden a los fondos de comercio (el 45% del total del fondo de comercio del grupo) y 2.500 millones a DTAs. Con respecto al primero de los puntos, el mercado en el que más se ha tenido que dotar ha sido Reino Unido, con 6.101 millones, seguido de Estados Unidos, con 2.330 millones, 1.192 millones a Polonia y 477 millones a Santander Consumer Finance. "Los últimos seis meses nos han planteado uno de los mayores desafíos de nuestra historia", ha señalado Ana Botín, presidenta del banco.

Si se atiende al beneficio ordinario, Banco Santander registró una caída de un 48% con respecto a los datos logrados un año antes, cerrando el primer semestre en los 1.908 millones de euros. Ello se debe, principalmente, a las mayores provisiones relacionadas en relación con la pandemia de la Covid-19. Por el contrario, el margen de intereses y los ingresos de clientes se mantuvieron estables, en 16.202 y 21.338 millones de euros, respectivamente. Este dato, sumado al control de costes, permitieron aumentar un 2% el margen neto, hasta 11.865 millones de euros.

Con respecto a los ingresos del primer semestre, estos se mantuvieron estables con respecto al mismo periodo del año anterior en euros constantes. El plan de ahorro de gastos avanza más rápido de lo previsto, según indican desde la entidad, con una caída del 5% interanual. Por su parte, la ratio CET 1, el capital de máxima calidad, aumentó en 26 puntos básicos en el trimestre, hasta el 11,84%, es decir. Ello se debería a la evolución del beneficio antes de provisiones, que permitió una generación orgánica de capital de 28 puntos básicos. Además, el banco aumentó su capital otros 24 puntos básicos gracias a los cambios en el Reglamento de Requerimientos de Capital de la Unión Europea.

1.600 millones de euros diarios en crédito

La entidad que preside Ana Botín señala en sus cuentas semestrales que, durante la pandemia ha concedido 1.600 millones de euros diarios de media en nuevos préstamos. Al mismo tiempo, han firmado cinco millones de moratorias, tanto en el caso de la estatal como en el de la sectorial. Todo ello ha llevado a un crecimiento del crédito y de los depósitos del 6% y el 9%, respectivamente.

De acuerdo con la información hecha pública este mismo miércoles, en el segundo trimestre se aprecian mejoras del crédito a particulares, mientras que el de pymes, empresas y SCIB vuelven a la normalidad tras el pico ocasionado en abril como consecuencia de la concesión de créditos ICO.

La calidad crediticia, por su parte, se mantuvo sólida, con una tasa de mora que se redujo en 25 puntos básicos en los últimos 12 meses, hasta el 3,26%, mientras que la ratio de cobertura, que mide la capacidad de absorber posibles pérdidas derivadas de la morosidad, aumentó hasta el 72%. El coste del crédito, es decir, lo que el banco provisiona cuando concede un préstamo, aumentó 28 puntos básicos, hasta el 1,26%, debido al crecimiento de un 78% de las provisiones, hasta 7.027 millones de euros, por la crisis.

Anuncia 'scrip dividend'

Banco Santander no quiere dejar a sus accionistas sin retribuir este año. Por ello, y ante las restricciones del BCE, ha decidido utilizar el 'scrip dividend', pago en acciones que no está 'prohibido' por el supervisor, para este fin. En este sentido, la entidad ha anunciado a través de la presentación de resultados que gracias a la fortaleza de capital -cabe recordar que las pérdidas no influyen en este sentido- y la buena evolución del negocio ordinario, el consejo de administración tiene la intención de proponer a la junta de accionistas el pago de un dividendo correspondiente a 2019 equivalente a 0,10 euros por acción que se pagaría este año.

Además, el banco apunta que su máximo órgano tiene la intención de aplicar una política de dividendo 100% en efectivo tan pronto como las condiciones de mercado se normalicen, sujeto a la recomendación y las aprobaciones regulatorias. Por ello, el banco se ha reservado seis puntos básicos de capital CET1 en el trimestre para un posible dividendo en efectivo con cargo a los resultados de 2020. Habrá que esperar a enero de 2021 para cumplir con los requerimientos del BCE.