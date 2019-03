Sareb admite que pagó un sobreprecio de 5.000 millones por los activos tóxicos

Sareb, el célebre banco malo, recibió en 2012 una amplísima cartera de activos tóxicos procedentes de la banca (inmuebles y préstamos al promotor) que en su día se valoró en 50.700 millones de euros. En ese proceso de valoración, que gestionaron las consultoras Oliver Wyman y Roland Berger, participaron todos los agentes implicados, el Estado, la banca 'vendedora', el Banco de España y hasta el BCE. La operación se pagó con bonos avalados por el Tesoro Público.

"Pagamos el precio que se nos dijo", ha explicado este jueves, Jaime Echegoyen, entre otras cosas para justificar un dato. Esa cartera de préstamos tóxicos herederos por Sareb acumula un deterioro 5.092 millones de euros sobre el precio a qué se compraron, lo que significa que su valor de mercado no ha llegado a alcanzar hasta ahora el precio al que se adquirieron - en lo peor de la crisis - y que esa minusvalía seguramente se mantendrá, si no se amplía, hasta la fecha de caducidad del vehículo en noviembre de 2017.

El asunto es particularmente inquietante porque esa cartera de activos se pagó en su día por parte de Sareb con emisiones de bonos a 1, 2 y 3 años, que, en un contexto tan turbulento, tuvo que avalar el Tesoro Público para que tuvieran mercado. Es decir, que el riesgo de que la operativa de Sareb hasta 2027 alcance para devolver ese dinero a los bonistas va con cargo al erario público.

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria no consigue levantar cabeza y ahonda aún más en sus números rojos. Durante 2018, la firma registró unas pérdidas netas de 878 millones de euros, un incremento del 55% con respecto a los datos obtenidos un año antes. Durante este último ejercicio, la compañía que dirige Jaime Echegoyen aceleró la conversión de su cartera de préstamos dañados y logró un récord de venta de inmuebles.

"Un ejercicio de gran exigencia por la fuerte concurrencia que se ha registrado en el mercado mayorista, no solo en términos de volumen, sino de precio, con unos niveles de descuento que la compañía no puede ni debe asumir", señalaba el propio Echegoyen. Los ingresos totales alcanzaron los 3.650 millones de euros, un 5% menos que en 2017, a la par que aumentaba sus gastos operativos en un 2% hasta los 697 millones.

Por contra, al firma consiguió cancelar más de 2.114 millones de euros de la deuda que emitió para adquirir los activos dañados a los bancos en crisis en el momento de su constitución.

"Esta compañía no puede hacer nada para aumentar su volumen y compensar unos ingresos del pasado que han ido desapareciendo y, por tanto, tenemos un margen de maniobra que comparado con la banca es prácticamente cero", ha explicado Echegoyen. Es por ello que el 'banco malo' ha decidido "dar un paso al lado" con el fin de preservar el valor ante los descuentos "impensables" que promueve la "brutal competencia" y ha apostado por transformar estos préstamos en inmuebles.

En este mismo sentido, el propio Echegoyen, afirmaba hace solo unos meses que "no nos salen los números", "no nos compensa" vender grandes carteras, porque los grandes compradores institucionales exigen importantes rebajas a la hora de comprar carteras de varios millones, algo a lo que la Sareb no puede hacer frente por la forma en que sus activos llegaron a la firma. Los descuentos con los que se venden habitualmente estos activos se sitúan entre el 55% y el 65% de su precio de origen.