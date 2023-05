Scalpers baraja salir al mercado financiero para consolidar su expansión territorial

La compañía textil Scalpers se plantea salir al mercado financiero para consolidar su expansión territorial, ha confirmado el cofundador y director gerente, Borja Vázquez, que ha señalado que el objetivo es duplicar la facturación en dos años. El directivo de la firma de moda sevillana Scalpers ha intervenido en una nueva edición de los "Diálogos" de la Asociación Española de Directivos (AED), ha informado en un comunicado la AED.

En este encuentro, Vázquez ha marcado algunos de los objetivos de la compañía, creada en 2007, y ha asegurado que no descarta salir al mercado financiero, pero es una decisión condicionada para no alterar el actual ritmo de vida de la compañía: “Salir al mercado financiero implicaría destinar parte de la actividad humana a este proceso”, ha precisado. Pese al buen momento que atraviesa la firma, Vázquez ha sostenido que no ha sido un proceso fácil, ya que sólo tres años después de comenzar a trabajar se desató la crisis económica de 2010.

Sin embargo, tras un año y medio difícil ha reconocido que la "capacidad de persuasión terminó convenciendo al capital que quería apostar por la compañía” y actualmente Scalpers trabaja incluso en su consolidación internacional, con aproximadamente un 28% de las ventas mediante el comercio online. Sobre la estrategia de venta por internet de la firma, Vázquez ha indicado que se trata de una cifra “bastante buena para la media del sector, relacionada con cómo de grande es tu capilaridad en tienda física", aunque ha señalado que no sabe si llegarán al cincuenta-cincuenta al que aspiran grandes compañías.

De su papel en la empresa y su trayectoria empresarial, el cofundador de la firma textil ha dicho que, aunque “siempre” va a estar relacionado con la empresa”, ha admitido que quiere estar presente “hasta que se consolide internacionalmente”. Ha indicado que se han dado pasos importantes porque de “una dirección de la compañía un poco personalista” al perfil que tiene la compañía en la actualidad con “un equipo directivo de primer orden que está presente en la toma de decisiones”.