El camino hacia la recuperación aérea no es ni mucho menos recto. La vuelta a niveles de demanda de tráfico aéreo previos al covid-19, ha conllevado en paralelo problemas operativos en los grandes aeropuertos de Europa, donde se han visto bloqueadas y obstaculizadas la operativa de las compañías aéreas. El último foco de conflicto es Schiphol, en Ámsterdan, cuyas instalaciones no son capaces de absorber a más pasajeros y se ha visto obligado a pedir a las aerolíneas que den marcha atrás en sus programaciones.

Pero las consecuencias se han extendido al resto de aeropuertos, entre ellos los de España, que acumulan más de 1.600 vuelos retrasados hacia el aeródromo de Países Bajos, según datos que la consultora especializada OAG facilitados a La Información. De acuerdo a sus cifras, el número de cancelaciones durante el mismo periodo alcanza el centenar, con Madrid-Barajas a la cabeza como aeropuerto más afectado, seguido de Barcelona-El Prat. En menor medida aparecen Alicante, Málaga-Costa del Sol y Palma de Mallorca. La lista total de aeropuertos afectados es de 17.

Este cuello de botella se está reflejando también en el comportamiento de las aerolíneas, que han tenido que mover fichas. Entre las españolas, Iberia ha tomado la decisión de flexibilizar la política de devolución a sus pasajeros. Una de sus últimas medidas fue poner a disposición de sus pasajeros un cambio de vuelo gratuito, con fecha límite hasta el 22 de este mes de septiembre, siempre que sea en la misma clase que el billete original o en la más baja disponible en la misma cabina.

Por su menor exposición, otras aerolíneas han tomado medidas de menor calado. Air Europa ha optado por lanzar mensajes de advertencia a sus pasajeros, recordándelos que debían "no llegar con más de 4 horas de antelación a la salida del vuelo" para no sufrir contratiempos. "Esto contribuye a minimizar las colas de facturación, seguridad y garantizar un flujo más fluido", apuntan desde la aerolínea. Sin duda, la compañía que más está sufriendo es KLM, quien tiene allí su principal base de operaciones.

Los problemas en Schiphol llevan instaurados desde hace meses y no han cesado ni siquiera tras el final de las vacaciones. “Esto se tiene que resolver urgentemente”, dijo recientemente Hanne Buis, director de operaciones, quien, además, recientemente ha visto cómo el director general, Dick Benschop, ha presentado su dimisión tras un verano caótico. "He hecho todo lo que he podido, pero aún no lo hemos conseguido", admitió el ejecutivo en su mensaje de despedida.

Europa y el caos aéreo

Schiphol no es ni mucho menos la excepción en el mapa de aeropuertos golpeados por el caos aéreo. Durante este verano, plazas como Lisboa o Gatwick y Heathrow (Londres) han sido grandes focos de conflictos. Los aeropuertos españoles, por su parte, no han sufrido en exceso. De acuerdo a datos de Aena, la red de aeropuertos españoles opera ya solo un 7,4% por debajo de cifras prepandemia. Y según la monitorización que realiza Eurocontrol, plazas como Palma ya bate las cifras de 2019.

Sobre el final de los problemas operativos, la organización mundial del sector de líneas aéreas, IATA, ha optado por ser prudente y apuntar que se trata de problemas motivados por los desajustes tras el fin de la pandemia -principalmente falta de mano de obra- y que remitirán a largo plazo. No obstante, a corto, los efectos se plasman en índices como la confianza del pasajero o las reservas de último minuto, como reveló la empresa de inteligencia turística ForwardKeys.