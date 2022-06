Scytl se ‘borra’ de concurrir a recuentos de votos en el nuevo ciclo de elecciones

Scytl no lo va a intentar. No está en sus planes. La empresa tecnológica catalana no participará en los concursos para la gestión del escrutinio y la difusión de los datos en el nuevo ciclo electoral en España. La firma, adquirida por el grupo irlandés Paragon tras una millonaria quita de deuda bancaria después de un concurso de acreedores, se centrará en el nuevo contrato ganado en Países Bajos y en los proyectos para las consultas en el sector privado. El Ministerio del Interior rescindió el contrato del acuerdo marco suscrito en 2019 ante lo que entendían como un "incumplimiento".

En las elecciones de Castilla y León del pasado mes de febrero se certificó la recuperación del dominio de Indra en este tipo de contratos. La administración decidió entregar a dedo y por la vía de emergencia el contrato a la división tecnológica de Indra. Ahora llegan los comicios de Andalucía, que aún no ha hecho público el resultado pero todo apunta a que seguirá sus pasos. Pese a que la convocatoria estaba más que prevista no se ha hecho pública ninguna licitación formal. En el horizonte está un nuevo ciclo en el que están no sólo las elecciones regionales, sino también las municipales, europeas y generales en 2023.

"En España, cuyo negocio representa el 20%, se prevé dar prioridad al sector privado y no contempla presentarse a los distintos concursos convocados por las administraciones públicas", explican fuentes oficiales de la compañía, que insisten en que los recursos durante los próximos meses se concentrarán especialmente en otros proyectos internacionales. Desde que en el año 2015 ganara las elecciones generales contra Indra ha sido el principal rival de la empresa semipública. Ganó varias de las licitaciones, lo que incluso llevó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a estudiar una potencial "estrategia conjunta", aunque finalmente descartó expedientarlas por un presunto reparto del mercado.

Además de Andalucía, otras comunidades ya han sido previsoras y han iniciado licitaciones públicas normales, sin introducir la vía de emergencia, que permite una entrega 'a dedo' y sin ningún tipo de concurso. El ejemplo más claro es el de la Comunidad Valenciana. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, barajó un potencial adelanto, aunque no lo ha hecho efectivo. Pese a que los comicios estaban previstos para 2023 inició una licitación abierta el pasado febrero con un acuerdo marco. Lógicamente, Scytl no se presentó. Además de Indra ha sido admitida la compañía Odec. No ha sido la única administración regional que ha movido ficha con un año de antelación: Cantabria ha abierto un proceso para los comicios de mayo de 2023 con un presupuesto de 800.000 euros.

Scytl había sido, junto con Indra, uno de los dos adjudicatarios del acuerdo marco lanzado por el Ministerio del Interior en 2019 para contar con toda la información sobre capacidades técnicas y ofertas económicas ante potenciales elecciones en cuatro años. El fin era agilizar al máximo la tramitación. Sin embargo, a principios del año pasado rescindió antes de tiempo el acuerdo con la empresa catalana tras los problemas surgidos en el escrutinio de las elecciones generales de 2018 y por ofertar con un precio por encima del tope fijado. Esto afecta sólo a las elecciones organizadas por Interior: nacionales, locales y europeas. Éstas llegarán, si no hay ningún cambio de última hora, en 2023, sin que ese acuerdo se haya aún renovado.

Recuperación tras el concurso

La compañía catalana se pretende centrar en otros proyectos logrados en el exterior. Se ha enfocado sobre todo en el contrato ganado recientemente en los Países Bajos con una de las divisiones del país de su dueño, Paragon, y el operador de telecomunicaciones KPN, para desarrollar, suministrar y gestionar el nuevo software que se usará en todos los procesos electorales del país. El total del proyecto generará un volumen de negocio de unos 45 millones de euros. Además, también se focaliza en los comicios municipales de la provincia de Ontario (Canadá). Ha resultado adjudicataria de 40 contratos de ayuntamientos.

Scytl busca recuperarse de la situación económica vivida en los últimos años. Su nuevo dueño inyectó préstamos por casi 5 millones de euros para financiar la operativa del día a día. Ya ha saldado las cuentas con la banca, a la que abonó una cantidad pequeña respecto a la abultada deuda que mantenía en el pasado. En enero de 2022 estaba prevista la ejecución de un pago de 829.000 euros, que se suman a los dos anteriores que se entregaron en diciembre de 2020 y enero de 2021 y a la ampliación de capital para abonar con acciones a los bancos que lo solicitaron. Desde sus nuevos dueños insistieron en que serían "pacientes" para recuperar el pulso comercial. El objetivo es alcanzar los 12 millones de euros de ingresos este año.