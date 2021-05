Seat apuesta por un coche eléctrico en Martorell de entre 20.000 y 25.000€

Coche eléctrico, fabricado en España y con un precio asequible a la mayoría de los bolsillos. Ese es el escenario que dibuja la compañía automovilística Seat en cuanto a movilidad limpia se refiere. El presidente de Seat, Wayne Griffiths, ha reafirmado su apuesta por la movilidad eléctrica para cumplir con los compromisos europeos con el medio ambiente y ha defendido impulsarla ahora para tener oportunidades de futuro en el sector: "El proyecto de coche eléctrico no es solo de Seat, es de todo el país".

"Solo hay plan A. Tenemos que hacer un coche eléctrico aquí en Martorell", que sea competitivo y tenga un precio de entre 20.000 y 25.000 euros, ha explicado en una entrevista en 'El Periódico' este lunes recogida por Europa Press. También ha informado de que Seat contratará a 500 jóvenes para instruirles en el desarrollo de coche eléctrico, con una nueva formación de mecatrónica en fábrica y otra a través de un centro técnico: "Tenemos ya un centro de formación que crecerá mucho. Es uno de los temas que quiero hablar con el Govern".

"La formación es una apuesta del país. Tras la pandemia tenemos una oportunidad de transformar, no solo de recuperar", y ha defendido también asegurar un control sobre la cadena de valor para fabricar coches competitivos y así no depender de la capacidad de producción ajena.

Griffiths ha recordado que debe diferenciarse "lo que es una fábrica de producción de celdas de baterías y una fábrica de ensamblaje de baterías", como la que el grupo anunció que quiere instalar en el sur de Europa. "Queremos que sea en España. ¿Dónde? La decisión no se ha tomado. Lo que nosotros sí necesitamos es hacer ese ensamblaje cerca de Martorell", y ha asegurado que hace falta apoyo estatal y autonómico para lanzar este proyecto.

Ha remarcado que "no es un proyecto para una autonomía concreta sino para toda España", y ha sostenido que el país debe mejorar su plan de ayuda para el coche eléctrico con subvenciones a largo plazo y a escala nacional. "Si no haces coches no haremos puntos de recarga y al revés. Ahora se va acelerando. Y luego es importante hacer un coche eléctrico que la gente pueda comprar", ha añadido.

Preguntado por la próxima edición del salón del Automobile Barcelona, ha dicho que tiene que ser "más que una exposición de coches, hoy en día el mundo digital es tan fuerte que no hace falta solo ver las primicias porque las ves 'online', habrá que ofrecer más y ofrecer algo que no se puede dar digitalmente, que son las experiencias".

Para él, el evento debe dar emoción y entretenimiento: "Y si son capaces de ofrecer más que solo exponer coches el salón de Barcelona tiene sentido. Me encantaría cerrar un circuito para probar los coches en Montjuïc, sería increíble. Digitalmente eso no se puede hacer".

Por otro lado, ha destacado los protocolos sanitarios puestos en marcha en la planta de Martorell (Barcelona) frente al Covid-19, y ha resaltado que Seat ofreció "ayuda para vacunar a población cercana a Martorell, incluso con los camiones del equipo de competición a otras zonas". "Pero aún estamos esperando respuesta de la Generalitat. Nos hubiera gustado encontrar una respuesta más diligente a la colaboración desinteresada y solidaria de Seat y sus trabajadores", ha lamentado.