Seat busca proveedores alternativos ante la falta de piezas de China por el virus

El coronavirus pone en riesgo la producción en la planta de Seat en Martorell (Barcelona). La firma automovilística ha puesto en marcha medidas urgentes para evitar que la crisis sanitaria con origen en China y que ya ha provocado más de 1.300 fallecidos cause problemas de suministro para su cadena de montaje. Una parte esencial de las piezas que se utilizan a diario provienen de un país que está cerrando centros de producción y aplicando férreos controles de seguridad para evitar el contagio. En la empresa dirigida hasta hace unas semanas por Luca de Meo reconocen que la situación está monitorizada y que ya se están buscando soluciones.

China es, efectivamente, el principal motor de producción de piezas para el sector del automóvil y la planta de Martorell no es ajena a esta realidad. Según explican fuentes de Seat, una parte de esos suministros llegan a Barcelona de forma directa vía marítima. Son productos 'llave en mano' adquiridos directamente por Seat en un mercado con una mano de obra más barata. Otra parte de las piezas llega a su destino de forma indirecta a través de proveedores que compran a otro proveedor situado en Asia. La 'supply chain' o cadena de suministro, por tanto, se inicia en un país en jaque por el coronavirus.

Estos componentes 'made un China' llegan a España con varias semanas de antelación, afirman desde Martorell. No se trata, por tanto, de un trabajo 'just in time', como el que sí se suele dar en las plantas ubicadas en Corea o en Japón que ya están sufriendo cierres. Las consecuencias de la situación de bloqueo en los centros de producción asiáticos, por tanto, se notarán en España a lo largo de las próximas semanas.

Ante esta situación, que podría llegar a ser preocupante para los trabajadores en nuestro país, Seat ha puesto en marcha un proceso de búsqueda de otros proveedores para evitar un posible bloqueo. Quieren evitar que las piezas que se necesitan en la cadena de montaje no lleguen, explican fuentes de una firma que ofrece empleo a más de 10.000 personas, entre empleos directos e indirectos.

Desde Seat admiten que el objetivo pasa ahora por identificar proveedores alternativos de estas piezas y componentes ubicados en otros países, especialmente europeos, para poder suplir esa posible ausencia de los suministros chinos. Si la situación se prolonga en el tiempo, reconocen desde Martorell, se van a ver obligados a recurrir a este plan alternativo. La cúpula de la firma monitoriza a diario los pedidos y los suministros existentes en la fábrica para, llegado el caso, no tener ningún problema y tener que tomar decisiones drásticas como recudir los turnos de producción.

A día de hoy Seat continúa trabajando al ritmo habitual. Afirman que su actividad no se ha visto, de momento, afectada, pero guardan cautela respecto a lo que pueda ocurrir en los próximos días o semanas. Eso significa producir entre 2.200 y 2.300 vehículos al día en todas las líneas. Es la fábrica estrella del país. Incluso para este sábado hay previstos turnos extra en dos líneas de montaje: la del León y la del Audi A1. Sin embargo, para la próxima semana no hay previsto ningún turno extraordinario, al menos hasta el cierre de esta edición.

Fuentes empresariales reconocen una "preocupación" general por la situación del coronavirus y los problemas de suministros provenientes de la segunda economía mundial que ya se están sufriendo en algunos sectores. El del automóvil, por ejemplo. Sin ir más lejos Renault y Hyunday han tenido que paralizar su producción en Corea, lo mismo que Nissan en Japón por el mismo motivo: la dependencia de proveedores chinos.

Y es que en China se están cerrando temporalmente fábricas dedicadas a la industria del motor ante el temor a que sus trabajadores puedan contraer el coronavirus. Hay algunas de ellas, españolas. Las fuentes consultadas citan el caso de Ficosa, una firma especializada en componentes del automóvil, que ha tenido cerradas desde enero sus plantas en China y que ayer reabrió una de ellas.