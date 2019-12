El sector del autobús ficha a KPMG para dar respuesta al desafío del AVE low cost

Billetes desde 10 euros y un tiempo de viaje similar al de un AVE normal. El posicionamiento de Renfe ante la competencia externa que se le viene con la liberalización ferroviaria a partir del 1 de enero de 2021 a través de Avlo (el ya conocido como AVE low cost) apunta a una víctima colateral: el transporte de viajeros por carretera, el autobús de línea de toda la vida. Muchos se preguntan por el nicho de mercado que le va a quedar a la ruta de autobús Madrid-Barcelona una vez que Renfe ponga en funcionamiento el AVE low cost el próximo mes de abril y más aún cuando otros operadores comiencen a operar ese trayecto ferroviario.

Confebus, la patronal del sector, lleva meses perfilando la respuesta estratégica del transporte de viajeros por carretera al despliegue del sector ferroviario y a la consolidación de las nuevas plataformas digitales, pero también a otros desafíos 'internos' como la incorporación de la tecnología o la eficiencia energética. Una vez completado ese trabajo de base, la organización empresarial ha decidido contratar ahora a la consultora KPMG para dar forma a lo que aspira a ser la 'hoja de ruta' del sector del transporte de viajeros por carretera para el siglo XXI, según han confirmado a La Información fuentes del sector.

La idea de fondo es tomar ese diagnóstico de situación y de los retos de futuro construido durante los últimos meses por la patronal y recabar nuevos enfoques, de las empresas de transporte, de las administraciones públicas, de los sindicatos y de otros 'stakeholders' relacionados con el sector, al objeto de alumbrar un puñado de conclusiones y recomendaciones que aspiran a guiar los pasos del sector en los próximos meses. Para ello, fuentes de Confebús aseguran que también se apoyarán en un estudio de buenas prácticas a nivel nacional y europeo.

A grandes rasgos, el trabajo de KPMG, que estará culminado para finales del mes de febrero, trasladará un diagnóstico de la demanda del transporte en España y un modelo de cómo se debe cubrir esa demanda de un modo más eficiente. El papel del transporte de viajeros por carretera en ese esquema marcará el modelo de desarrollo que el sector planteará para su futuro durante los próximos lustros.

Mira también Ábalos busca un nuevo mapa de líneas de bus tras el freno de Hacienda a sus planes

Desde el sector del transporte de viajeros por carretera se entiende que el planteamiento gubernamental en torno a la liberalización ferroviaria ha dado la espalda a la intermodalidad. "Se ha perdido una oportunidad única para realizar un planteamiento intermodal del transporte de viajeros en España. Aún estamos a tiempo, pero para ello es crítico replantearse el actual mapa concesional y el planteamiento de las concesiones", aseguran fuentes de Confebús.

Desde el sector no se entiende que la promoción de la competencia en los trayectos ferroviarios más apetitosos para los nuevos operadores, es decir, las líneas Madrid-Valencia, Madrid-Barcelona y Madrid-Sevilla, no haya venido acompañado de un nuevo planteamiento del transporte de viajeros por carretera en esos tramos para reorientar la competencia hacia los tráficos intermedios, es decir, hacia aquellos ámbitos dónde no llega el tren. La prueba de que el sector esperaba otra cosa de este proceso es la retirada de la puja por los trayectos liberalizados del gigante del transporte de viajeros en autobús Alsa, que ahora espera a las condiciones que ponga Fomento para ponderar la posibilidad de incorporarse a algunas de las plataformas que han pedido vía a Adif.

Otro de los objetivos del informe que se ha encargado a KPMG es perfilar un sistema de adjudicaciones de las concesiones de transporte por carretera, distinto al actual, que impulse la calidad de servicio, la innovación tecnológica y la eficiencia energética como signos distintivos, más allá de una competencia exclusiva en los precios.