El sector inmobiliario teme que los avales del ICO disparen el precio de la vivienda

Nuevos anuncios de vivienda en el Gobierno. Este martes el Consejo de Ministros dio luz verde a la creación de una línea de avales del ICO que cubre de un 20 hasta un 25% del crédito hipotecario de las familias con menores a cargo y los jóvenes de hasta 35 años que necesiten ayuda para adquirir una vivienda. Aunque ha sido celebrada por diferentes agentes del sector, hay quienes creen que esta medida puede llegar a generar un ‘efecto rebote’ y provocar una subida de los precios de la vivienda.

La Agencia Negociadora de Productos Bancarios señala a este periódico que estos avales aumentarán aún más la presión que existe en la demanda de vivienda, generando un aumento del precio de la vivienda que dejaría fuera de la posibilidad de compra a diversos interesados. “Es una medida que se creó más para estimular el precio de la vivienda que para facilitar el acceso”, indican fuentes de la entidad. El problema, de este caso, según indican, es que puede llegar a ocurrir un ‘caso de burbuja’ en que haya más demanda que oferta.

Desde la Agencia Negociadora han comentado que paradójicamente esto podría crear un efecto no deseado y finalmente dificultar el acceso a la vivienda. “Mejorar el acceso a la vivienda no es tan fácil como decir 'te doy un 20% de aval', porque esto en el mercado tendrá otros efectos”, zanjan. La firma fintech de intermediación hipotecaria explica en un documento que el aumento de los precios repercutiría en el conjunto de los compradores ,“muchos de los cuales podrían ver cómo se supera el umbral del 35% de sus ingresos dedicados al pago de la hipoteca, cifra considerada como la aconsejable para no sufrir un exceso de presión en los pagos por la hipoteca”.

‘Help to buy’: del Reino Unido a España

Esta medida de apoyo a los jóvenes, y en el caso de España también para familias, ya ha sido implementada en otros países. El Reino Unido creó en 2013 este programa llamado ‘Help to buy’ que facilita el acceso a la vivienda a los compradores primerizos. Los británicos pueden pedir un préstamo de 20% del precio de la compra, sin intereses durante cinco años (en Londres se puede pedir hasta un 40%). ¿El dilema? La medida ha supuesto una subida encubierta de los precios de la vivienda, sobre todo en grandes ciudades.

Un informe de la Cámara de los Lores resaltó que el plan de ayuda para la compra de casas del Gobierno británico "ha hecho subir los precios de la vivienda en Inglaterra y no ha logrado ofrecer una buena relación calidad-precio para los contribuyentes”. Este proyecto ha beneficiado desde su lanzamiento a casi 340.000 familias con un volumen total de 29.000 millones de libras; es decir, 34.800 millones de euros aproximadamente. “Help to Buy ha tenido sus virtudes, particularmente fuera de Londres. Pero en la capital y en los puntos críticos de demanda, la ayuda se ha ido directamente al precio. Ese ha sido el problema”, afirmó en el documento la baronesa Neville-Rolfe, presidenta del comité.

Al respecto, la portavoz de finanzas personales de Kelisto, Estefanía González, plantea que este podría ser un caso como el de Inglaterra con su programa ‘Help to buy’. Pero aclara que hay que tener en cuenta que estas consecuencias no tendrían por qué replicarse al 100% en España. En este caso “estamos hablando de dos mercados inmobiliarios e hipotecarios muy distintos y la inversión que se estima en el caso español es de 2.500 millones”, una cifra considerablemente menor a la de UK. La portavoz de Fotocasa, María Matos, sentencia que está constatado que la vivienda se ha encareció desde los últimos años en todo el mundo, no sólo en el Reino Unido.

“No creemos que esta medida vaya a dificultar el acceso a la vivienda. Esto lo dice la falta de vivienda que ya existe actualmente. La medida sólo fortalece el acceso a la compra" - María Matos, directora de Estudios de Fotocasa

Para la Agencia Negociadora esto sigue siendo una alerta porque medidas de este tipo pueden introducir distorsiones en el mercado que perjudicarán precisamente a quienes se intentan ayudar, y evalúa esto como una buena medida de estímulo, pero no para apoyar el problema real del acceso a la vivienda. “Una manera de poner oferta en el mercado es sacar de verdad la oferta que tiene la Sareb. Unos terrenos valdrán más, otros menos, pero verdaderamente esto reduciría el precio de la vivienda”, reflexionan desde el organismo.

Agentes del sector respaldan la medida

Sin embargo, no todos piensan que este es un movimiento que realmente ataque al sistema. Desde Fotocasa comentan a La Información que contemplan esta noticia como una medida positiva para fomentar el acceso a la compra de vivienda. “Esto ayuda a equilibrar el mercado porque si tenemos en cuenta las medidas anunciadas, todas han sido relacionadas con el alquiler”, comenta María Matos, directora de Estudios de Fotocasa. La experta analiza cómo en los últimos años los menores de 35 han sido los más activos en el mercado, pero los menos involucrados en la compra “porque uno de los impedimentos más grandes son los ahorros”.

Por su parte, el director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font, comenta que este anuncio intenta apalear el problema del acceso a la vivienda: "Las generaciones más jóvenes están expulsadas de la compra por la dificultad de acceder a una hipoteca", indica. En relación a su posible efecto en el precio de la vivienda, Font añade que bajo su punto de vista esto va bien encaminado, pero que hay que darle recorrido y analizar su aplicación y trayectoria. "No es una inyección de dinero, es un aval e inicialmente no tiene relación con el precio. Tiene que ser un efecto lo suficientemente grande como para desestabilizar la demanda", finaliza.