Los seguros se debaten entre reabrir el convenio o dar pagas compensatorias

El sector seguros se debate entre reabrir el convenio y actualizar la subida salarial prevista para este año, en un porcentaje similar al del sector financiero, o llevar a cabo pagas ‘extra’ que no consolidan en el salario del trabajador. Y es que la subida de la inflación de los dos últimos años ha convertido en papel mojado la mayoría de los convenios, incluyendo al que están acogidas la mayoría de aseguradoras, que contemplaba un incremento salarial del 1% para 2021 cuando la inflación acabó en el 6,5%, y del 1,44% para este 2022 tras haber aplicado un factor corrector por la desviación del IPC, que a falta del dato definitivo finalizó 2022 en el 5,8%.

De ese modo, Línea Directa es la penúltima aseguradora que ha optado por repartir una paga compensatoria por dicha desviación. Así, según ha podido saber 'La Información', la compañía hará este mes de enero un pago extraordinario a sus 2.500 empleados, a excepción del equipo de dirección, equivalente al 1% del salario fijo anual con un importe mínimo de 300 euros. Esta iniciativa se suma a las realizadas tanto por Mapfre, Catalana Occidente y Generali en algún momento de 2022.

Mapfre, por ejemplo, apostó por abonar 750 euros repartidos en dos pagos a sus casi 10.000 trabajadores. Uno en verano de 300 euros, y otro en Navidad, coincidiendo con la paga extra. En ambas ocasiones, el equipo directivo no se benefició. La aseguradora que preside Antonio Huertas buscaba compensar a sus empleados por las altas tasas de inflación, pero sin alterar el convenio colectivo propio que tiene la compañía. Otra aseguradora que también ha apostado por esta práctica fue Generali, que pagó en verano 300 euros adicionales, medida que benefició a sus 1.750 euros en España. También Catalana Occidente abonó 800 euros a sus trabajadores como contraprestación por el alza de los precios a mediados del ejercicio pasado.

Próxima reunión a finales de enero

A pesar de que estas medidas son aplaudidas por los sindicatos, desde CC.OO. recuerdan que estas soluciones solo las han aplicado grandes aseguradoras, y no todas. “No nos parecen mal, pero no se da una respuesta sectorial”, explican desde el sindicato, que explica que bajo el convenio del sector seguros están agrupados entre 52.000 y 53.000 trabajadores repartidos en 200 entidades. Asimismo, desde el sindicato añaden que el convenio colectivo del sector seguros se firmó en julio de 2021, con una entorno macro muy distinto al actual, y que contemplaba unas subidas salariales que se han quedado “cortas”.

Ante esto, y ya en noviembre, los sindicatos mandaron un escrito al Observatorio Sectorial solicitando esta revisión. Tras estudiar los requerimientos, patronal y sindicatos se reunirán el próximo 26 de enero para debatir si se reabre o no el convenio. No hay que olvidar que para 2023 la revisión salarial dependería de la evolución del PIB y de la inflación, con una horquilla que iría entre el 1,5% si el PIB avanzara en 2022 un 1,5% o menos y un 2% si la economía española creciera entre el 2,6% y el 3,5%. A estos porcentajes se añadiría un factor corrector por la inflación de entre el 80% y el 120%. En este encuentro, el objetivo de Comisiones Obreras pasaría por revisar las tablas salariales, aunque con bastante flexibilidad. Es decir, desde el sindicato no descartan que las cantidades abonadas ya por estas aseguradoras computaran dentro de las revisión salarial.

La referencia, el 4,5% de la banca

En dicho encuentro, la subida salarial del 4,5%, que han aprobado bancos y cajas rurales, podría servir de referencia al sector. “Actualizar con el IPC final no es real” reconocen fuentes sindicales, pero que sí que ven plausible que la patronal se abriera a debatir un incremento salarial del 4,5%, en línea con la aprobada por las patronales de bancos y cajas rurales. “Una subida adicional del 3,06% (que igualaría este 4,5%) podría suponer un respiro”, explican estas mismas fuentes.

Y es que Unespa no la única patronal a la que los sindicatos pedirán reabrir el convenio. CECA, bajo la que se agrupan las antiguas cajas de ahorro, y sindicatos tienen como propósito del año reunirse para tratar este asunto. Precisamente, el sindicato de Empleados de CaixaBank (SECB), primer sindicato en este banco, ha reclamado este lunes reabrir las negociaciones del convenio para lograr pactar "antes de acabar enero" un aumento salarial para los empleados de estas entidades, entre ellas los de CaixaBank.

En este sentido, hay que recordar que fueron los bancos, y luego las cajas rurales, los que tomaron la delantera. A finales de noviembre, sindicatos y la AEB, la patronal bancaria, bajo el que están 81.500 trabajadores, acordaron una subida del 4,5% aplicable desde el 1 de enero para compensar los efectos inflacionistas de la escalada de los precios energéticos por la guerra de Ucrania y la subida de los alimentos. Casi un mes más tarde, le tocó el turno a los empelados de las cajas rurales y cooperativas de créditos, unos 18.000 empleados, que también verán como su sueldo se revaloriza un 4,5% este 2023.