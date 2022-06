Sepi acelera las compras en Indra para poner fin a la fuerte división del consejo

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) ya roza con los dedos el tercer consejero dominical en Indra. La entidad pública, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha acelerado en las últimas semanas unas compras de títulos que arrancaron en mayo, después de un par de meses de tramitaciones internas tras la autorización del Consejo de Ministros. Esto, y no la entrada de ningún otro socio como Sapa, será lo que acabe con la división de un consejo de administración en el que un ‘núcleo duro’ de independientes liderado por Alberto Terol y con tres consejeras ha seguido ejerciendo un claro bloqueo. La salida de este coordinador en la próxima junta será clave para la nueva fase con Marc Murtra.

Los independientes han sido tradicionalmente mayoría en el consejo de la empresa tecnológica y de defensa. Pero en el último año han asumido un papel protagonista. Lo hicieron al bloquear el cambio en la presidencia ejecutiva, con el relevo de Fernando Abril-Martorell por Marc Murtra, y lo han hecho durante los últimos meses. Terol, lejos de tirar la toalla sabiendo que el final de su mandato estaba cerca, ha tratado de hacerse fuerte en el consejo de la mano de varias consejeras que han mantenido ese papel crítico y contrario al sentir de la Sepi.

Una de ellas es Silvia Iranzo, quien fuera secretaria de Estado de Comercio entre 2008 y 2010. Fue destituida por el que fuera ministro de Industria, Miguel Sebastián, quien hoy ocupa uno de los actuales dos sillones de dominicales de la Sepi. Otra es Carmen Aquerreta Ferraz, del entorno del propio Terol. Según explican fuentes conocedoras, en ese grupo también estaba Ana de Pro, ex responsable financiera de Amadeus y que fue nombrada en diciembre de 2020 -aún con Abril-Martorell en la presidencia- después de que la Sepi vetara el nombramiento de Rosa María García por su vinculación como ejecutiva de Alcoa.

Poco a poco se ha ido produciendo un cambio de 'sentimiento' en el consejo, conforme la Sepi avanzaba en su estrategia de tomar más control de la compañía. Han sido claves tres movimientos. Por un lado la renovación de Isabel Torremocha, exsocia de Deloitte y consejera en Andbank, en esta nueva junta general. Por otro la designación de Enrique de Leyva, socio fundador de Magnum Capital, como nuevo coordinador de los independientes para sustituir a Terol. Y, por último, el nombramiento del expresidente de Seat, Francisco Javier García Sanz, como independiente para cubrir la vacante dejada por el dominical Santos Martínez-Conde, que representaba a Corporación Financiera Alba (ya fuera del accionariado).

La Sepi logra nombrar al tercer consejero antes de la junta y el elegido es Juan Moscoso del Prado

Pese a ese cambio de 'sentimiento', el último momento de cierta división fue reciente. Tanto en el pasado mes de marzo, como hace una semana, el consejo de administración tuvo que abordar el potencial nombramiento de un consejero para el fabricante de defensa español Sapa tras adquirir el 5% de las acciones en diciembre. Había recelo no sólo por no haber llegado al 7,7% necesario, sino sobre todo por la fórmula elegida para la compra de esos títulos, que hacía difícil "apreciar la posibilidad de su permanencia". Se optó por rechazarlo, como avanzó La Información, pero un punto tan específico salió por "mayoría absoluta" y no por unanimidad.

La Sepi ha tratado en este tiempo de construir un núcleo duro de accionistas en la compañía. Y Sapa fue llamado en un principio para ese cometido. Finalmente se optó por incrementar posición accionarial y contar con un representante más. Esta delicada decisión de cerrar la puerta a Jokin Aperribay, actual primer ejecutivo de Sapa, ha sido respaldada por algunos de los principales asesores de voto de cara a la nueva junta general de accionistas. Corporance asegura en su informe que si se aprobaba la potencial entrada de Sapa, el nivel de independencia según sus propias estimaciones "se volvería insuficiente", por debajo del 50% de cuota. ¿La razón? Tienen "preocupaciones" sobre la independencia de Aquerreta, debido a su histórica vinculación con Deloitte, auditor de Indra desde 2016.

En este contexto, la aceleración de la compra de acciones de la Sepi ha permitido plantear en su consejo que tendrá lugar hoy el nombramiento de un tercer dominical antes de la junta. Hoy por hoy, el órgano de decisión de Indra aún no lo ha estudiado. Y en el orden del día de la junta del próximo 23 de junio no está contemplada la ratificación de esta designación que, en principio, se haría para cubrir la vacante que deja Alberto Terol tras cumplir mandato. Se ha elegido, según avanzaba el diario Cinco Días, a Juan Moscoso del Prado, economista, consultor financiero y político español del PSOE. Perteneció al grupo socialista en el Congreso durante tres legislaturas (2004 y 2016) y llegó a aspirar a la alcaldía de Pamplona en las elecciones municipales de mayo de 2011. Fue miembro del Consejo Económico y Social.

Alberto Terol como 'jefe' de los independientes está en la puerta de salida. Se mantendrá hasta el final en el puesto, pese a que se planteó su potencial salida después de que no pudiera nombrar a su sustituto. En el máximo órgano de decisión se mantendrán las tres consejeras más críticas, aunque sus mandatos cumplen durante el próximo año 2023, pues los periodos en la empresa semipública son de tres años. Aunque permanecerán, el juego de equilibrios es favorable a la Sepi para que finalmente se nombre a Marc Murtra como presidente ejecutivo. La cuenta atrás continúa.