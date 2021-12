La SEPI acelera el rescate a Vicens Vives tras la prórroga de Bruselas hasta 2022

Nuevo movimiento de la SEPI para desbloquear el extenso listado de peticiones de rescates millonarios que tiene sobre la mesa. Coincidiendo con la prórroga de Bruselas para conceder ayudas de Estado hasta 2022, la sociedad dependiente del Ministerio de Hacienda ha decidido avanzar en nuevos expedientes. Según las fuentes consultadas por La Información, la última ayuda que ha pasado a la fase de análisis es la de Vicens Vives, la empresa editorial que sufrió una fuerte caída de las ventas por el cierre obligado tras el estado de alarma y las posteriores limitaciones de horarios y aforos.

La compañía presidida por Belén Gualda contactó este jueves, con su ejército de asesores financieros y jurídicos para ofrecerles la supervisión del proceso. El asesor financiero se encarga de revisar si la compañía cumple los requisitos de elegibilidad establecidos, al mismo tiempo que analiza el plan de viabilidad presentado por el solicitante (KPMG en este caso). El asesor jurídico, por su parte, realiza el proceso de due diligence.

A diferencia de algunas empresas que también han llamado a la puerta del Ministerio de Hacienda, el expediente de Vicens Vives no presenta complejidades. Se trata de una empresa que en 2019, antes de la pandemia, era rentable y ganaba dinero. No obstante, el ritmo de la SEPI para dar el ok final a las resoluciones impide saber con exactitud cuándo pasará el expediente a la fase final para lograr luz verde, inciden las voces consultadas. Hay que recordar que la sociedad mercantil estatal solo ha aprobado diez rescates y ha utilizado aproximadamente un 15% de los fondos de los que se ha dotado (10.000 millones de euros).

Ahora mismo hay otros 28 expedientes por delante de Vicens Vives, aunque no todos se están resolviendo al mismo ritmo. El Consejo Gestor, el órgano que decide cada semana en la SEPI qué resoluciones van al siguiente Consejo de Ministros, ha priorizado en algunas ayudas frente a otras. Por ejemplo, Hotusa y Reinosa Forgings ya han recibido los fondos y han adelantado a solicitudes que estaban por delante, como la del grupo turístico Wamos o la de HP Health. En esta ecuación influyen infinitud de circunstancias, como la renegociación de los términos de la ayuda o fuertes cambios en la estructura de la compañía, desde la venta de activos hasta la entrada de un nuevo socio. Pese a que en verano muchas empresas temían por ver incompleto su rescate, la prórroga anunciada por Bruselas para conceder ayudas de Estado hasta 2022 ha invadido de optimismo a estas compañías.

El pool de la SEPI está basado en un acuerdo marco, en el que han entrado bufetes de abogados y consultoras que están obligadas a pujar por cada uno de los expedientes. Aunque el listado lo componen 26 compañías distintas, la mayoría de mandatos están cayendo del lado de los mismos asesores. Grant Thornton, BDO y PKF Attest son tres de las compañías más activas dentro de este selecto club. Algunos de los rescates que actualmente supervisan estas compañías son el de la agencia online de viajes eDreams (65 millones de euros) y el de la aerolínea regional Air Nostrum (103 millones).

Crisis de las editoriales

El rescate a Vicens Vives se articulará, como la mayoría de ayudas, a través de un préstamo participativo y otro ordinario. El importe final de ambos créditos sumará 25 millones de euros, el mínimo necesario para poder acogerse al Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas. Como la mayoría de empresas, la solicitud a la SEPI lleva tiempo en stand by, como reconocieron en noviembre los fundadores de la compañía en una entrevista en La Vanguardia. Jaume Vicens, consejero delegado, añadió que el objetivo es "devolver las ayudas en cuatro años".

El golpe de la pandemia a Vicens Vives y al resto de editoriales en España. El cierre de los puntos físicos de venta mermó sus ingresos, que posteriormente tardaron en recuperarse por las restricciones en forma de limitaciones de horario y aforos. Por el lado positivo, la patronal del sector, Anele, reconoció que los cambios generados por la crisis sanitaria podrían aprovecharse en favor de la industria: "La pandemia hará que se avancen dos o tres años en el uso de las plataformas digitales", dijo su presidente, José Moyano.